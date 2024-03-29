Сходив із сім'єю на концерт: у "Крокусі" вбили полковника РФ, який приїхав з України "у відпустку"

Загиблий у "Крокусі" російський спецпризначенець "відзначився" на військовій службі в Косово, Таджикистані та Україні, а до сім'ї повернувся за кілька днів до теракту.

Related video

Після поранення, отриманого під час теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол", помер полковник спецпризначення Тимур М'ясников, який повернувся з України. Про це пише російське видання "Медиазона".

За даними видання, яке посилається на телеграм-канал випускників суворовських училищ і самарське відділення організації "Офіцери Росії", Мясников дістав три кульові поранення і після трьох днів у лікарні помер.

Офіцер спецназу М'ясников "відзначився" на військовій службі в Косово, Таджикистані та Україні. Останні два роки він служив у третій бригаді спецназу Генштабу і воював на Донбасі, а додому повернувся за кілька днів до теракту.

"Лише кілька днів тому він приїхав у відпустку до сім'ї в Москву. І, треба ж було такому трапитися, вирішив із дружиною Поліною і сином Русланом сходити в "Крокус" на концерт", — написав голова згаданої організації Артур Маліванчук.

Згідно з інсайдерською інформацією "Медиазоны", полковник М'ясников був зареєстрований за службовою адресою: Москва, вулиця Знам'янка, 19. Саме там розташована будівля Генштабу.

За останніми даними, жертвами теракту в "Крокус Сіті Холі" стали 143 людини.

Важливо

"Продавці гною": Кірбі відповів РФ на заяви щодо причетності України до теракту в "Крокусі"

Нагадаємо, 28 березня Слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті Холі" нібито причетні українці. Слідство зафіксувало, що виконавцям теракту надходили "значні суми коштів і криптовалюти з України, які використовувалися при підготовці злочину".

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News сказав, що Путін використовує стрілянину в "Крокусі" для мобілізації свого народу, наступальних дій і "щоб не було України".