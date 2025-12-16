У Підмосков'ї підліток влаштував теракт у школі: "Поводився нормально, але часто жартував про нацистів"

15-річний Тимофій прийшов до школи в селищі Горки-2 з ножем і зарізав учня 4-го класу на ім'я Кобілджон, попередньо поцікавившись у школярів, якої вони національності. На підлітку була символіка ДШРГ "Русич", відомої своїми неонацистськими поглядами.

Школу на Рублево-Успенському шосе, в якій стався напад, росЗМІ називають "елітною", і повідомляють, що вона розташована в підмосковному селищі Горки-2 Одинцовського міського округу. Успенська школа розташована за 2,5 км від державної резиденції Володимира Путіна Ново-Огарьово. Фокус зібрав усе, що відомо про теракт у російському Підмосков'ї.

У Горки-2 є ділянки у сестри мільярдера Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, експрезидента Киргизстану Аскара Акаєва і колишньої дружини глави ВТБ Андрія Костіна Наталії Гордєєвої.

У 2008 році школа стала переможцем Національного проєкту "Освіта", а в 2012-му її було внесено до національного реєстру провідних освітніх установ Росії.

Відео дня

Нападник навчається в 9 класі. 16 грудня він прийшов до школи в масці та футболці з написом No lives matter ("Нічиї життя не важливі"), також на ньому був бронежилет із коловратом. Цей символ популяризувало російське неонацистське угруповання ДШРГ "Русич", заснував яке Олексій "Фріц" Мільчаков, який в інтерв'ю прямо називав себе нацистом.

Тимофій з'явився до школи із символікою ДШРГ "Русич"

Також при ньому був предмет, схожий на вибухівку, і шолом, списаний гаслами на кшталт "Бий ж*дів, рятуй Росію", який з'явився в Російській імперії під час революції 1905-1907 років у середовищі правомонархічних партій або близьких до них чорносотенних організацій.

А до нападу Тимофій написав маніфест на десяти сторінках під назвою "Мій гнів", який розіслав однокласникам.

Весь напад Тимофій знімав на відео, тож ролик дуже швидко опинився в соцмережах. На ньому видно, як нападник підходить коридором до групи дітей і, ймовірно, вчительки та запитує: "Хто ви за національністю?" Потім до нього підбігає охоронець і вимагає прибрати ніж. Підліток відповідає: "Ні. Діма, відійди нах***й, будь ласка". Після цього він розпилює в обличчя охоронцеві перцевий балончик і завдає удару ножем. У цей момент чути крик вчительки: "Швидко в кабінети". Нападник женеться за одним зі школярів із криками: "П***зда тобі". Нагнавши дитину, яка тікала, підліток завдає їй кілька ударів ножем.

Повідомляється, що Тимофій убив одного школяра і поранив ще трьох. Одного взяв у заручники і забарикадувався в кабінеті. Школу евакуювали, на місце прибув спецназ. Нападника затримали, заручник не постраждав. Убитого Тимофієм К. четвертокласника звали Кобілджон А.

Тимофій ретельно готувався до злочину — одній з учительок прямо перед убивством він заявив, що незабаром вирушить до в'язниці.

Порушено кримінальну справу за статтею 105 КК РФ (убивство) і статтею 30 КК РФ (готування до злочину).

Тимофія затримали Фото: Соцсети

Напад в одинцовській школі став другим подібним випадком для Росії з початку тижня. У понеділок підліток із ножем поранив учительку математики в одній зі шкіл Санкт-Петербурга.

А в ДШРГ "Русич" уже відреагували на інцидент у школі й заявили, що вбивство Кобілджона — це "крапля в морі" порівняно зі злочинами дітей мігрантів": "Дуже схоже на чергову провокацію з використанням дурника, на тлі дій якого спробують запровадити чергові дурні обмеження і заборони", — заявили соратники Мільчакова.

Однокласники Тимофія заявили, що він "начебто поводився нормально, навчався на 3-4, але часто жартував про нацистів". Також вони його описали, як "тихого, спокійного і абсолютно адекватного". Перед нападом Тимофій перестав відвідувати школу.

"Захоплювався зброєю і військовою тематикою. Друзі були, але небагато і найчастіше по інтернету. Усе було нормально, він із ними сміявся, спілкувався добре", — розповіли однокласники Тимофія.

Нагадаємо, торік у Підмосков'ї стався теракт у "Крокус-холі", тоді загинули 143 людини, зокрема російський спецпризначенець, який воював в Україні і приїхав "у відпустку".

А в США житель Міннеаполіса влаштував теракт у католицькій школі влітку 2025 року. Пізніше виявилося, що він "фанат" русского мира і вся його зброя вкрита написами російською мовою.