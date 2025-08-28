Хлопець, який розстріляв дітей у США, виявився любителем "русского мира" і ФСБ

23-річний Робін Вестман відкрив вогонь через вікна католицької церкви в Міннеаполісі, убивши двох дітей. Ще чотирнадцять дітей і троє дорослих дістали поранення. Виявилося, що Робін вів щоденник кирилицею, носив нашивку "ФСБ" і надихався "керченським стрільцем" Владиславом Росляковим.

Робін Вестман, якого деякі ЗМІ називають "трансгендерною жінкою", оскільки 2019 року він змінив ім'я з Роберта на Робін і почав ідентифікувати себе не як чоловіка, влаштував масовий розстріл 27 серпня під час святкової меси з нагоди початку навчального року, в якій брали участь безліч дітей. Також він опублікував маніфест, а тим часом обшук і його соцмережі дали зрозуміти, що він був антисемітом, вкрив свою зброю написами російською мовою і сам раніше закінчив католицьку школу Благовіщення, в якій і влаштував масові розстріли, пише CNN.

Написи на зброї Вестмана

Також виявилося, що його дядько — колишній депутат законодавчих зборів штату Кентуккі, а мати працювала в школі, де навчався Робін.

За словами начальника поліції Міннеаполіса, після початку меси двері до церкви зачинили, що є частиною звичайної процедури, яка допомогла запобігти поглибленню і без того "немислимої" трагедії в католицькій церкві Благовіщення. Розстрілявши людей на месі, Робін Вестман наклав на себе руки.

За словами начальника поліції Міннеаполіса Браяна О'Хари, три одиниці вогнепальної зброї, виявлені на місці стрілянини в Міннеаполісі, були законно придбані Робіном Вестманом, якому нещодавно видали дозвіл на купівлю вогнепальної зброї.

"У мене немає інформації про те, де конкретно було придбано цю зброю, але вона була придбана законним шляхом", — сказав О'Хара.

У Міннесоті потрібен дозвіл на купівлю вогнепальної зброї, а також на її носіння в громадських місцях. У штаті не проводиться відмінностей між відкритим і прихованим носінням.

Уже провели чотири обшуки і виявили щоденники стрілка, а також численні пости в соцмережах. Виявилося, що щоденники Робін Вестман вів кирилицею, а у відеороликах часто говорив російською.

Свій щоденник Вестман вів кирилицею Фото: Скриншот Свій щоденник Вестман вів кирилицею Фото: Скриншот

Також він покрив свою зброю і магазини написами російською, такими як "Горілка і РЕБ", "ненависть", "убий себе". Також він позував із нашивкою "ФСБ".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На одному з магазинів він написав імена сумнозвісних шкільних стрільців, серед яких опинився і Владислав Росляков, який 2018 року розстріляв студентів у Керченському технологічному коледжі. Тоді загинула 21 людина. А також Адам Ленза, який застрелив 26 осіб, зокрема 20 дітей, у початковій школі "Сенді Хук" у Коннектикуті 2012 року.

Ім'я Владислава Рослякова на магазині Фото: Скриншот

У поліції вважають ролики Робіна Вестмана "маніфестом", але його мотиви поки не називають. Однак з опублікованих фото і відео зрозуміло, що він використовував антисемітські та антиафроамериканські гасла, ненавидів Дональда Трампа і вправлявся у стрільбі на мішені із зображенням Ісуса Христа.

"Те, що ми бачили досі, — це просто різновид ненависті. На даний момент у нас немає чіткого мотиву, щоб встановити, чому стрілець зробив це в церкві. Ми, звичайно ж, відкриті для всіх версій", — сказав О'Хара.

Сторінка зі щоденника Вестмана

Глава ФБР Кеш Патель заявив, що агентство розслідує напад як "акт внутрішнього тероризму і злочини на ґрунті ненависті, спрямовані проти католиків".

