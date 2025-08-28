Парень, расстрелявший детей в США, оказался любителем "русского мира" и ФСБ

23-летний Робин Уэстман открыл огонь через окна католической церкви в Миннеаполисе, убив двух детей. Еще четырнадцать детей и трое взрослых получили ранения. Оказалось, что Робин вел дневник кириллицей, носил нашивку "ФСБ" и вдохновлялся "керченским стрелком" Владиславом Росляковым.

Робин Уэстман, которого некоторые СМИ называют "трансгендерной женщиной", так как в 2019 году он сменил имя с Роберта на Робин и стал идентифицировать себя не как мужчину, устроил массовый расстрел 27 августа во время праздничной мессы по случаю начала учебного года, в которой участвовало множество детей. Также он опубликовал манифест, а тем временем обыск и его соцсети дали понять, что он был антисемитом, покрыл свое оружие надписями на русском языке и сам ранее закончил католическую школу Благовещения в которой и устроил массшутинг, пишет CNN.

Надписи на оружии Уэстмана

Также оказалось, что его дядя — бывший депутат законодательного собрания штата Кентукки, а мать работала в школе, где учился Робин.

По словам начальника полиции Миннеаполиса, после начала мессы, двери в церковь закрыли, что является частью обычной процедуры, что помогло предотвратить усугубление и без того "немыслимой" трагедии в католической церкви Благовещения. Расстреляв людей на мессе, Робин Уэстман покончил с собой.

По словам начальника полиции Миннеаполиса Брайана О'Хары, три единицы огнестрельного оружия, обнаруженные на месте стрельбы в Миннеаполисе, были законно приобретены Робином Уэстманом, которому недавно выдали разрешение на покупку огнестрельного оружия.

"У меня нет информации о том, где конкретно было приобретено это оружие, но оно было приобретено законным путем", — сказал О'Хара.

В Миннесоте требуется разрешение на покупку огнестрельного оружия, а также на его ношение в общественных местах. В штате не проводится различий между открытым и скрытым ношением.

Уже провели четыре обыска и обнаружили дневники стрелка, а также многочисленные посты в соцсетях. Оказалось, что дневники Робин Уэстман вел кириллицей, а в видеороликах часто говорил на русском.

Свой дневник Уэстман вел кириллицей Фото: Скриншот Свой дневник Уэстман вел кириллицей Фото: Скриншот

Также он покрыл свое оружие и магазины надписями на русском, такими как "Водка и РЭБ", "ненависть", "убей себя". Также он позировал с нашивкой "ФСБ".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На одном из магазинов он написал имена печально известных школьных стрелков, среди которых оказался и Владислав Росляков, который в 2018 году расстрелял студентов в Керченском технологическом колледже. Тогда погиб 21 человек. А также Адам Лэнза, который застрелил 26 человек, в том числе 20 детей, в начальной школе "Сэнди Хук" в Коннектикуте в 2012 году.

Имя Владислава Рослякова на магазине Фото: Скриншот

В полиции считают ролики Робина Уэстмана "манифестом", но его мотивы пока не называют. Однако из опубликованных фото и видео ясно, что он использовал антисемитские и антиафроамериканские лозунги, ненавидел Дональда Трампа и упражнялся в стрельбе на мишени с изображением Иисуса Христа.

"То, что мы видели до сих пор, — это просто разновидность ненависти. На данный момент у нас нет четкого мотива, чтобы установить, почему стрелок сделал это в церкви. Мы, конечно же, открыты для всех версий", — сказал О’Хара.

Страница из дневника Уэстмана

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что агентство расследует нападение как "акт внутреннего терроризма и преступления на почве ненависти, направленные против католиков".

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему в США так часто происходят массовые расстрелы в школах. И как власти пытаются с этим бороться не отменяя вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием.

Однако массовые расстрелы происходят не только в США, так, в июле пожилой мужчина открыл огонь на рынке в Бангкоке.