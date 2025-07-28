В Бангкоке мужчина расстрелял людей на рынке: много жертв (видео)

В столице Таиланда произошла массовая стрельба — 61-летний мужчина открыл огонь по людям на продуктовом рынке. После преступления нападавший покончил с собой.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на тайскую полицию, 28 июля на одном из самых популярных рынков Бангкока — Or Tor Kor — неизвестный открыл стрельбу. В результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек, включая самого нападавшего. Трагедия произошла в районе Chatuchak, вблизи туристического хаба Bang Sue.

Нападавшим оказался 61-летний мужчина по имени Ной Прайдаен — бывший охранник этого же рынка. По информации полиции, мужчина пришел на территорию комплекса с огнестрельным оружием, после чего открыл прицельный огонь по работникам охраны. Четыре охранника и одна продавщица погибли на месте. После этого нападавший застрелил себя, сидя на скамейке возле торгового павильона, — сообщает South China Morning Post.

Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере пять выстрелов. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина, одетый в черную футболку, камуфляжные шорты и с рюкзаком через плечо, спокойно прошел через рынок после нападения, сел и произвел выстрел себе в голову.

Первое видео последствий массовой стрельбы в Таиланде

Как сообщает Channel News Asia, две женщины получили ранения и были госпитализированы в больницу Phyathai Phahol. Состояние пострадавших врачи пока не комментируют.

"Это был шок. Я слышала крики и увидела, как охранники падали. Потом все стихло", — рассказала одна из свидетельниц инцидента журналистам.

Правоохранители сейчас выясняют мотивы преступления. Основная версия — личный конфликт между нападавшим и сотрудниками рынка. Вместе с тем, отмечают журналисты издания The Sun, полиция не исключает возможной связи между нападением и пограничным напряжением между Таиландом и Камбоджей, поскольку один из охранников имел камбоджийское происхождение.

По данным ILKHA News, уровень владения оружием среди гражданского населения в Таиланде является самым высоким в Юго-Восточной Азии. Хотя массовые стрельбы здесь случаются нечасто, случаи с летальным исходом становятся все более частыми.

Это уже не первая стрельба в Таиланде со многими жертвами. В октябре 2022 года в детском саду на северо-востоке страны бывший полицейский застрелил более 30 человек, преимущественно детей. Подобные случаи заставляют власти усиливать контроль над оборотом оружия, однако реального снижения уровня насилия пока не зафиксировано.

Как сообщал Фокус, в июне в США арестовали мужчину, который расстрелял сенаторов-демократов.

В начале года мужчина расстрелял людей в Черногории: убил собственных родителей и двух детей.