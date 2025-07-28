У Бангкоку чоловік розстріляв людей на ринку: багато жертв (відео)

У столиці Таїланду сталася масова стрілянина – 61-річний чоловік відкрив вогонь по людях на продуктовому ринку. Після злочину нападник вкоротив собі віку.

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Як повідомляє Reuters із посиланням на тайську поліцію, 28 липня на одному з найпопулярніших ринків Бангкока – Or Tor Kor – невідомий відкрив стрілянину. Унаслідок нападу загинули щонайменше шестеро осіб, включно з самим нападником. Трагедія сталася в районі Chatuchak, поблизу туристичного хабу Bang Sue.

Нападником виявився 61-річний чоловік на ім’я Ной Прайдаен – колишній охоронець цього ж ринку. За інформацією поліції, чоловік прийшов на територію комплексу з вогнепальною зброєю, після чого відкрив прицільний вогонь по працівниках охорони. Чотири охоронці та одна торговиця загинули на місці. Після цього нападник застрелив себе, сидячи на лавці біля торгового павільйону, – повідомляє South China Morning Post.

Очевидці розповіли, що чули щонайменше п’ять пострілів. Камери спостереження зафіксували, як чоловік, одягнений у чорну футболку, камуфляжні шорти та з рюкзаком через плече, спокійно пройшов через ринок після нападу, сів і здійснив постріл собі в голову.

Перше відео наслідків масової стрілянини в Таїланді

Як повідомляє Channel News Asia, дві жінки дістали поранення та були госпіталізовані до лікарні Phyathai Phahol. Стан постраждалих лікарі поки що не коментують.

"Це був шок. Я чула крики та побачила, як охоронці падали. Потім усе стихло", – розповіла одна зі свідків інциденту журналістам.

Правоохоронці наразі з’ясовують мотиви злочину. Основна версія – особистий конфлікт між нападником і співробітниками ринку. Разом з тим, зауважують журналісти видання The Sun, поліція не виключає можливого зв’язку між нападом і прикордонною напругою між Таїландом та Камбоджею, оскільки один з охоронців мав камбоджійське походження.

За даними ILKHA News, рівень володіння зброєю серед цивільного населення в Таїланді є найвищим у Південно-Східній Азії. Хоча масові стрілянини тут трапляються нечасто, випадки з летальними наслідками стають дедалі частішими.

Це вже не перша стрілянина в Таїланді з багатьма жертвами. У жовтні 2022 року в дитячому садку на північному сході країни колишній поліцейський застрелив понад 30 осіб, переважно дітей. Подібні випадки змушують владу посилювати контроль над обігом зброї, проте реального зниження рівня насильства поки не зафіксовано.

Як повідомляв Фокус, у червні у США заарештували чоловіка, який розстріляв сенаторів-демократів.

Напочатку року чоловік розстріляв людей у Чорногорії: убив власних батьків і двох дітей.