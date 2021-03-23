Почему они убивают. 5 самых массовых расстрелов в США

Март 2021 года в США выдался нелегким. На фоне пандемии коронавируса, массовых протестов, кризиса и политических послевыборных перипетий произошло сразу два массовых расстрела в разных штатах.

Первый, произошедший в Атланте, связывают с растущим градусом ненависти к азиатам. Мотивы второго, который случился в Боулдере, штат Колорадо, пока неясны. Полиция только озвучила имя стрелка. Им оказался житель соседнего с Боулдером города, 21-летний Ахмад Алисса.

Пока известно лишь, что мужчина вошел в торговый центр и начал стрелять по людям, которые стояли в очереди на вакцинацию от коронавируса и просто находились в магазине. Он успел убить десять человек, в том числе сотрудника полиции, и сам получил ранение, прежде, чем его задержали. Сейчас полиция выясняет законно ли Алисса приобрел свое оружие и что заставило его открыть огонь по людям.

Каждый раз, когда в США происходит нечто подобное, противники свободной продажи оружия начинают говорить о том, что пора изменить вторую поправку к Конституции США (принята в 1791 году), которая гарантирует право американцев владеть огнестрельным оружием. Существует ряд федеральных законов, которые регулируют порядок владения и использования огнестрела, однако большую часть правил такого рода устанавливают отдельные штаты США. И, как показывает практика, оружием в буквальном смысле слова владеть может каждый.

Из 50 штатов только в шести регулируется вторичный рынок оружия. В 18 штатах не устанавливают минимального возраста владения огнестрельным оружием (то есть, формально пистолетом может владеть и грудной младенец). Еще 13 штатов разрешают владеть оружием подросткам в возрасте 13 и 16 лет. И только в четырех штатах США существуют законодательные акты, устанавливающие, что личное оружие должно храниться в специально оборудованном, безопасном месте (например, в сейфе).

После кровавого расстрела в Боулдере бывшая член палаты представителей Габриэль Гиффордс, сторонница контроля над огнестрельным оружием сказала, что стрельба в понедельник в Колорадо стала еще одним напоминанием о том, что "нашим лидерам пора принимать меры" для решения проблемы контроля над оружием.

"Это ненормально, и так быть не должно", — говорит Гиффордс. Она сама чудом выжила после массовой бойни: получила ранение в голову, еще шесть человек погибли, когда в 2011 году в Тусконе (штат Аризона) 22-летний Джаред Ли Лофнер открыл огонь во время ее выступления.

Однако любое наступление на вторую поправку встречает яростное сопротивление — как на один из столпов демократии. И таким образом, теоретически каждый из граждан США, владеет оружием. А иногда применяет его не только для защиты, или охоты.

Фокус собрал пять самых громких случаев в истории Соединенных штатов, когда рядовой гражданин брал оружие, владеть которым имел полное право, и отправлялся убивать своих сограждан. Иногда протестуя против чего-то, иногда пытаясь что-то доказать, а иной раз мотивы стрелка оставались тайной, если правоохранители ликвидировали его при задержании.

Расстрел в школе Колумбайн (1999)

[ + – ] Эрик Харрис и Дилан Клиболд на видеозаписи камеры видеонаблюдения

Одно из самых громких дел в истории США произошло в 1999 году, в школе округа Колумбайн, штат Колорадо. Двое старшеклассников Эрик Харрис и Дилан Клиболд тщательно спланировали нападение, убили 12 учеников и одного учителя, ранили еще 23 человек и застрелились сами. Инцидент получил широкий резонанс в США и вызвал бурные споры о необходимости усиления контроля над владением и оборотом огнестрельного оружия. Произошедшее привело к ужесточению систем безопасности в учебных заведениях, вызвало дискуссии о том, как рок-музыка и жестокие видеоигры влияют на подростков.

Харрис и Клиболд увлекались шутером Doom и даже создавали для него уровни. Подростки также слушали музыку группы Rammstein и Мэрилина Мэнсона. Позже режиссер Майкл Мур в своем фильме "Боулинг для Колумбины" скептически отнесся к влиянию музыки и видеоигр на уровень ненависти в американском обществе, однако отмечал, что причиной тому могла послужить нагнетаемая "атмосфера страха" и практический свободный доступ к оружию.

Карабин и два ружья, которые использовали Клиболд и Харрис, приобрела их подруга на выставке Tanner Gun Show. Самозарядный пистолет (легальная продажа которого была запрещена в США с 1994 года) они купили за 500 долларов у своего знакомого. Патроны к пистолету они купили в обыкновенном магазинчике K-Mart.

[ + – ] Ученики у школы Колумбайн/Фото: скриншот

[ + – ] Заголовки газет с сообщениями об массовом убийстве в школе Колумбайн

Массовый расстрел в школе Колумбайн породил настоящий культ Клиболда и Харриса, у них было и есть множество последователей, в то же время этот инцидент привел к призывам ужесточения контроля над огнестрельным оружием в стране. В 2000 году в федеральное и государственное законодательство был внесен закон, который делал обязательным наличие предохранительного замка на оружии и запрещал импорт высоковместительных магазинов. Правоохранительные службы также сменили тактику обезвреживания преступников в подобных ситуациях – теперь они практикуют "быстрый вход", когда правоохранители в бронежилетах и с оружием сразу движутся к источнику стрельбы, не тратя время на переговоры и ожидание спецподразделений.

Массовое убийство в Виргинском политехническом институте (2007)

[ + – ] Спасшиеся студенты в Виргинском технологическом институте

Этот расстрел является вторым по количеству жертв массовым убийством в учебных заведениях США после взрывов в школе города Бат в 1927 году. Тогда местный фермер Эндрю Кихо, обиженный дополнительным налогом на постройку школы, заложил в ней бомбу. Погибли 44 человека: 32 ребенка и шестеро взрослых. Сам Кихо погиб при взрыве.

Стрельбу в Виргинском политехническом институте учинил Чо Сын Хи, студент из Южной Кореи, в 1992 году переехавший с родителями в США. Одноклассники описывали его, как "жестокого одиночку". В своих дневниках он упоминал о желании "повторить Колумбайн". Позже выяснилось, что над ним издевались из-за его национальности, но отстали после того, как он стал составлять списки тех, кого хотел бы убить.

Парень посещал психиатра. Ему была диагностирована "прогрессирующая шизофрения", однако по законам штата Виргиния он имел право приобрести огнестрельное оружие, так как не являлся умственно отсталым и не находился на принудительном лечении. Перед тем, как отправиться убивать, Чо оставил предсмертную записку, в которой подробно расписал, на кого обижен, и резюмировал: "Вы сами меня к этому подтолкнули". С собой у него были два пистолета, молоток и нож. В перерывах между убийствами Чо Сын Хи отправил видеоманифест на телеканал NBC и часть его была показана в прямом эфире.

[ + – ] Скриншот из видеоманифеста Чо Сын Хи

Чо убил 32 человека, ранил еще 23 и застрелился сам. Погибли 27 студентов и 5 сотрудников института. В том числе известный профессор Ливиу Либреску, который пережил Холокост и конфликтовал с румынским диктатором Николае Чаушеску. 76-летний профессор блокировал собой дверь аудитории, чтобы его студенты успели сбежать.

[ + – ] Полиция у института Виргинии

Стрельба в Виргинском политехническом институте вызвала споры о насилии с применением огнестрельного оружия, законах об оружии, пробелах в американской системе лечения психических заболеваний, журналистской этике и многих других. Телеканалы, которые транслировали отрывки из видеоманифеста, подверглись критике. В штате были ужесточены правила покупки оружия, также онлайн-аукцион eBay запретил продавать на своей площадке оружие и патроны. Оказалось, что именно там Чо приобрел часть своих боеприпасов.

Расстрел в начальной школе "Сэнди-Хук" (2012)

[ + – ] Адам Питер Лэнза и школа в "Санди-Хук"/Скриншот из выпуска новостей

Массовое убийство совершил 20-летний Адам Питер Лэнза в Ньютауне, штат Коннектикут. Его мотивы так и остались невыясненными. Он уничтожил жесткий диск своего компьютера и не оставил предсмертной записки.

Стрельба в школе произошла утром 14 декабря 2012 года. Адам Питер Лэнза использовал полуавтоматическую винтовку своей матери. Она и стала его первой жертвой – Адам убил ее четырьмя выстрелами. Потом он сел в ее машину и отправился в школу, где убил 20 детей шести и семи лет, шестерых взрослых и ранил двоих, после чего покончил жизнь самоубийством. Всего от его рук погибли 27 человек. Все погибшие в школе взрослые были женщинами, учительницами, которые пытались спасти своих учеников.

[ + – ] Родители и дети у школы "Санди-Хук"

При расстреле в школе Адам использовал два пистолета и винтовку, также в багажнике машины были найдено ружье Сайга-12. Все оружие принадлежало матери Адама, она его собирала и часто водила сыновей в тир.

Барак Обама, который был тогда президентом, заявил, что будет использовать все возможности своего офиса, чтобы предотвратить массовые расстрелы в будущем. В ответ Национальная стрелковая ассоциация выступила за введение вооруженной охраны во все американские школы.

[ + – ] Полицейские у школы "Санди-Хук"

В 2013 году сенатор Дайан Файнштейн внесла законопроект, призванный ограничить продажу оружия и магазинов вместительностью более 10 патронов, однако несмотря на общественную поддержку законопроект был отклонен сенатом.

Расстрел в гей-клубе в Орландо (2016)

[ + – ] Скорбящий у клуба "Пульс", где произошел массовый расстрел/Фото: Time

Массовое убийство, в результате которого погибло 49 человек и 53 получили ранения, совершенное выходцем из Афганистана 29-летним Омаром Матином, было политически мотивированным. По крайней мере так утверждал сам Матин. Его семья жила в США с 1979 года, однако его отец поддерживал связь с родственниками и вел канал на Youtube, на котором поддерживал Талибан и моджахедов. Матин работал на частную охранную компанию G4S Secure Solutions, имел официальную лицензию на ношение оружия, а также на оказание охранных услуг. Он совершил два паломничества в Саудовскую Аравию.

[ + – ] Омар Матин/Скриншот из выпуска новостей

12 июля 2016 года Омар Матин ворвался в гей-клуб "Пульс" в Орландо, штат Флорида, завсегдатаем которого был сам, и открыл стрельбу по посетителям. Он также позвонил в службу спасения 911 и сообщил, где находится, рассказал, что "открыл огонь" и поклялся в верности террористической организации "Исламское государство" и ее лидеру Абу Бакр аль-Багдади.

В клубе на момент нападения находилось около 300 человек. Матин был вооружен автоматом и пистолетом. Все оружие он приобрел совершенно официально. Часть людей укрылась в туалетных комнатах, правоохранители взорвали стену, чтобы они могли выбраться. Свидетели рассказывали, что Матин стрелял по всем, кого видел, к тому же люди не сразу смогли добраться до выхода из-за того, что указатели плохо подсвечивались. Матин был убит в перестрелке с полицией.

[ + – ] Дыры в стене клуба "Пульс"

Президент США Барак Обама сказал, что это был акт террора и акт ненависти.

Позже выяснилось, что Омар Матин был дважды женат, при этом был зарегистрирован в приложениях для знакомств с геями, но часто проявлял нетерпимость, особенно когда видел однополые пары на улицах. Также он готовился к нападению: приобрел оружие, боеприпасы и даже просил свою жену, чтобы она свозила его к клубу "Пульс". Позже в полиции сообщили, что оценивал обстановку.

Массовое убийство в Лас-Вегасе (2017)

[ + – ] Массовый расстрел посетителей кантри-фестиваля в Лас-Вегасе/Скриншот

Самое массовое убийство в истории США. 58 человек были убиты, около семисот получили ранения. Инцидент произошел на фестивале кантри-музыки "Route 91" 1 октября 2017 года. Стивен Пэддок открыл огонь с 32 этажа отеля "Мандалай-Бэй". Пэддок при заселении в отель умудрился пронести с собой целый арсенал: более 23 единиц оружия, в том числе автомат Калашникова и две полуавтоматические винтовки. Охрана отеля ничего не заподозрила. Все это оружие он приобрел совершенно легально, в том числе и трассирующие пули на выставке оружия. Позже дома у Пэддока полиция обнаружила еще 19 единиц оружия.

[ + – ] Массовый расстрел в Вегасе

Возможно, Пэддок подумывал о массовых убийствах в других местах, так как он забронировал номера с видом на фестиваль Lollapalooza в Чикаго в августе и шоу Life Is Beautiful возле Лас-Вегас-Стрип в конце сентября. Однако его мотивы так и остались невыясненными. Пэддок был профессиональным игроком, его состояние составляло не менее двух миллионов долларов. Также он был ярым защитником законов о ношении оружия, любил кантри-музыку и жаловался своим немногочисленным друзьям на депрессию. Его описывают, как человека прижимистого и скрытного. У него не было профилей в соцсетях и он не поддерживал отношения с родственниками.

64-летний Пэддок открыл огонь по толпе, собравшейся на концерт, около десяти часов вечера. До этого он выстрелил в охранника отеля Хесуса Кампоса, который наткнулся на забаррикадированную дверь на 32 этаже, и ранил его. Пока охранники отеля и полицейские пробивались на 32-й этаж, Пэддок стрелял по толпе внизу, собравшейся на концерт. Также он пытался взорвать бочки с авиационным топливом в аэропорту Вегаса из снайперской винтовки, но это ему не удалось.

Когда правоохранители вошли наконец в его номер, они обнаружили Пэддока мертвым.

[ + – ] Номер отеля, откуда Стивен Пэддок открыл огонь / Фото: скриншот

"В номере было так много оружия, так много магазинов. Горы и горы магазинов повсюду. Винтовки лежали повсюду. Еще были разные мониторы и другое электронное оборудование. Номер выглядел как магазин оружия", — рассказывал в эфире CBS Дейв Ньютон, сотрудник полиции, который случайно оказался рядом и помог в штурме номера Пэддока.

Стрельба в церкви Сазерленд-спрингс (2017)

[ + – ] Полиция у церкви в Сазерленд-спрингс, штат Техас

Инцидент произошел 5 ноября 2017 года в баптистской церкви городка Сазерленд-спрингс в штате Техас. Погибли 26 человек, в том числе беременная женщина и ее нерожденный ребенок, еще 20 получили ранения.

Бывший военный Девин Патрик Келли, разжалованный и уволенный за избиение жены и ребенка, ворвался в церковь во время воскресной службы и открыл огонь из карабина по прихожанам. Сопротивление ему оказал Стивен Уиллефорд, местный житель и инструктор по стрельбе, который выстрелил в Келли из винтовки, спрятавшись за грузовиком напротив церкви, а когда тот сбежал с места преступления на машине, Уиллефорд погнался за ним вместе с другим горожанином. Келли нашли неподалеку от города, он покончил с собой. В перестрелке с Уиллефордом он получил два ранения.

[ + – ] Машина Девина Патрика Келли, убившего прихожан церкви в Сазерленд-спрингс/Скриншот

Келли не имел права владеть оружием, однако приобрел его, указав неверный адрес и солгав о наличии судимости. Всего у него было шесть пистолетов и несколько ружей. Родственники и знакомые описывали его, как "злого человека". Келли восхищался Диланом Руффом, который убил 9 человек в церкви Чарльстона в 2015 году и говорил, что "мечтал бы это повторить". Также он издевался над верующими.

Сведения о его судимости были внесены в базу данных Национального центра информации о преступности Управлением специальных расследований базы ВВС Холломан, однако оказались не внесены в базу данных Национального центра информации о преступности Федерального бюро расследований. Так что при покупке Келли оружия данная информация не всплыла. Когда журналисты обнаружили это, была инициирована проверка. А родственники погибших обвинили правительство в халатности.

Почему в США так часто происходят массовые расстрелы

Прежде всего — из-за доступности оружия. Этот вопрос уже поднимал в своем фильме Майкл Мур. Но факт остается фактом: приобрести оружие в США может буквально каждый. Если не официально, то с рук. Страна перегружена огнестрельным оружием любого калибра. Также существует Национальная стрелковая ассоциация с ее мощнейшими лоббистскими возможностями: в ней состоят миллионы американцев, которые, буквально, с оружием в руках готовы защищать свое право на ношение оного. Именно НСА принято винить в том, что в 2013 году была заблокирована законодательная инициатива, которая бы распространила обязательные проверки на ярмарки и интернет-сделки, а также ограничила бы возможное количество патронов в магазине до 10 единиц. В итоге Обама все же издал указ, вводящий проверки, но это было нелегко.

Политики апеллируют ко второй поправке Конституции. Многие, в том числе и 45-й президент Дональд Трамп, делали право на ношение оружия частью своей предвыборной программы, подчеркивая незыблемость этого права. Даже когда случились массовые расстрелы в техасском Эль-Пасо и Дейтоне (Огайо), тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что запрещать продажу автоматических винтовок пока рано.

"Но я, конечно, подниму вопрос. Запрос есть, и очень сильный, на введение более строгих проверок", — сказал тогда Трамп. Массовые расстрелы он связывал с психическим нездоровьем тех, кто устраивает стрельбу.

Напомним, в супермаркете в Эль-Пасо в 2019 году были застрелены 20 человек, еще 26 получили ранения, в Дейтоне погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 были ранены.

Несмотря на печальную статистику, меры по дополнительному контролю за продажей оружия не поддерживают и большинство американцев. После стрельбы в школе "Сэнди-Хук" в Коннектикуте в 2012-м только 58% населения были за дополнительные ограничения. Остальные считают, что только с оружием в руках можно противостоять вооруженному нападению.

Этому способствует и "атмосфера страха", описанная все тем же Майклом Муром. Случаи массовых расстрелов широко освещаются в СМИ, подчеркивается тот факт, что произошли они внезапно, а жертвами стали случайные люди, то есть потенциально погибнуть может любой рядовой американец. Не удивительно, что многим в голову приходит мысль, что нужно быть готовым к нападению в любой момент, а значит, лучше иметь при себе оружие. Впрочем, как показывает топ массовых расстрелов, только в одном случае, в Техасе, вооруженный житель оказал сопротивление стрелку, и то уже постфактум.

Однозначного решения проблемы нет. Изменения в Конституцию США вносить не будут, это и так происходит крайне редко, в истории США был единственный случай, когда поправку отменили (она провозглашала сухой закон).

Дело за штатами, которые могут ужесточить контроль над оружием, не отменяя право на его ношение. Насколько эффективным будет это решение, сказать трудно.