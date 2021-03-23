Жаловался на Трампа и отсутствие девушки: стала известна личность стрелка, устроившего бойню в Боулдере

Ахмад Алисса убил десять человек и был ранен при задержании

На пресс-конференции в Боулдере, штат Колорадо, США, полиция сообщила имя человека, убившего 10 человек в супермаркете. Им оказался 21-летний Ахмад Алисса, живших в соседнем городе Арвада. Об этом пишет The Denver Post.

Алиссе уже предъявили обвинение в десяти убийствах первой степени. Напомним, он зашел в супермаркет King Soopers в Боулдере и открыл огонь по людям.

Среди погибших в возрасте от 20 до 65 лет – офицер полиции Боулдера Эрик Талли. Начальник полиции Морис Херольд не сообщил какие мотивы были у стрелка, однако подтвердил, что он был ранен в ногу при задержании и сейчас находится в больнице. Когда его состояние стабилизируется, его переведут в тюрьму округа.

"Я хочу сказать, что мне очень жаль, что этот инцидент произошел и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить тщательное судебное разбирательство по этому подозреваемому, и мы проведем тщательное расследование", — сообщил Херольд.

[ + – ] Ахмад Алисса/Фото: Соцсети

Напомним, массовое убийство в Боулдере произошло 22 марта. Кроме продуктового супермаркета в King Soopers также находятся банк, автосалон, рестораны и ветеринарную клинику, также в тот день там проводили вакцинацию от коронавируса.

[ + – ] Полиция выводит посетителей супермаркета/Все фото: The Denver Post

Ахмад Алисса зашел в магазин и, по свидетельствам очевидцев, молча открыл огонь по посетителям. Он не устроил беспорядочную стрельбу, а выискивал жертв и стрелял наверняка.

После того, как магазин окружила полиция, от него потребовали сдаться. Позже журналисты и очевидцы сняли, как правоохранители ведут мужчину в шортах и с окровавленной ногой. Сегодня стало известно, что это и был Алисса.

Его родственники и друзья уже сообщили, что Алисса был "параноиком" и считал, что его преследуют. В постах в соцсетях он жаловался, что у него нет девушки и на бывшего президента Дональда Трампа.