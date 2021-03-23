Скаржився на Трампа і відсутність дівчини: стало відома особистість стрілка, який влаштував бійню в Боулдері

Ахмад Алісса вбив десять людей і був поранений під час затримання.

На прес-конференції в Боулдері, штат Колорадо, США, поліція повідомила ім'я людини, яка вбила 10 осіб у супермаркеті. Ним виявився 21-річний Ахмад Алісса, що жив у сусідньому місті Арвада. Про це пише The Denver Post.

Аліссу вже пред'явили звинувачення в десяти вбивствах першого ступеня. Нагадаємо, він зайшов до супермаркету King Soopers в Боулдері і відкрив вогонь по людям.

Серед загиблих у віці від 20 до 65 років — офіцер поліції Боулдера Ерік Таллі. Начальник поліції Моріс Херольд не повідомив які мотиви були у стрільця, проте підтвердив, що його поранили в ногу під час затримання і зараз він знаходиться в лікарні. Коли його стан стабілізується, його переведуть у в'язницю округу.

"Я хочу сказати, що мені дуже шкода, що цей інцидент стався і ми зробимо все, що в наших силах, щоб забезпечити ретельний судовий розгляд у цій справі щодо підозрюваного, і ми проведемо ретельне розслідування", — повідомив Херольд.

[ + – ] Ахмад Алісса/Фото: Соцмережі

Нагадаємо, масове вбивство в Боулдері відбулося 22 березня. Крім продуктового супермаркету в King Soopers також знаходяться банк, автосалон, ресторани і ветеринарна клініка, також того дня там проводили вакцинацію від коронавірусу.

[ + – ] Поліція виводить відвідувачів супермаркету/Всі фото: The Denver Post

Ахмад Алісса зайшов у магазин і, за свідченнями очевидців, мовчки відкрив вогонь по відвідувачах. Він не влаштував безладну стрілянину, а вишукував жертв і стріляв точно.

Після того, як магазин оточила поліція, від нього вимагали здатися. Пізніше журналісти і очевидці зняли, як правоохоронці ведуть чоловіка в шортах і з закривавленою ногою. Сьогодні стало відомо, що це і був Алісса.

Його родичі та друзі вже повідомили, що Алісса був "параноїком" і вважав, що його переслідують. В постах у соцмережах він скаржився, що у нього немає дівчини і на колишнього президента Дональда Трампа.