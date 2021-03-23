Чому вони вбивають. 5 наймасовіших стрілянин у США

Березень 2021 року в США видався нелегким. На тлі пандемії коронавірусу, масових протестів, кризи і політичних післявиборчих перипетій сталося відразу два масові стрілянини у різних штатах.

Перший, який стався в Атланті, пов'язують зі зростаючим градусом ненависті до азіатів. Мотиви другого, який стався у Боулдері, штат Колорадо, поки незрозумілі. Поліція тільки озвучила ім'я стрілка. Ним виявився житель сусіднього з Боулдер міста, 21-річний Ахмад Алісса.

Поки відомо лише, що чоловік увійшов у торговельний центр і почав стріляти по людях, які стояли в черзі на вакцинацію від коронавірусу і просто перебували в магазині. Він встиг убити десять чоловік, зокрема співробітника поліції, і сам отримав поранення, перш, ніж його затримали. Зараз поліція з'ясовує чи законно Алісса придбав свою зброю і що змусило його відкрити вогонь по людям.

Кожен раз, коли в США відбувається щось подібне, противники вільного продажу зброї починають говорити про те, що пора змінити другу поправку до Конституції США (прийнята у 1791 році), яка гарантує право американців володіти вогнепальною зброєю. Існує ряд федеральних законів, які регулюють порядок володіння і використання вогнепалу, проте більшість правил такого роду встановлюють окремі штати США. І, як показує практика, зброєю в буквальному сенсі слова володіти може кожен.

З 50 штатів тільки в шести регулюється вторинний ринок зброї. У 18 штатах не встановлюють мінімального віку володіння вогнепальною зброєю (тобто, формально пістолетом може володіти і немовля). Ще 13 штатів дозволяють володіти зброєю підліткам у віці 13 і 16 років. І тільки у чотирьох штатах США існують законодавчі акти, що встановлюють, що особиста зброю має зберігатися у спеціально обладнаному, безпечному місці (наприклад, у сейфі).

Після кривавого розстрілу в Боулдері колишня член палати представників Габріель Гіффордс, прихильниця контролю над вогнепальною зброєю сказала, що стрілянина в понеділок в Колорадо стала ще одним нагадуванням про те, що "нашим лідерам пора вживати заходів" для вирішення проблеми контролю над зброєю.

"Це ненормально, і так бути не повинно", — говорить Гіффордс. Вона сама дивом вижила після масової бійні: отримала поранення в голову, ще шестеро людей загинули, коли в 2011 році у Тусконі (штат Арізона) 22-річний Джаред Лі Лофнер відкрив вогонь під час її виступу.

Однак будь-який наступ на другу поправку зустрічає шалений опір — як на один із стовпів демократії. І таким чином, теоретично кожен з громадян США, володіє зброєю. А іноді застосовує її не тільки для захисту або полювання.

Фокус зібрав п'ять найгучніших випадків в історії Сполучених штатів, коли пересічний громадянин брав зброю, володіти якою мав повне право, і вирушав вбивати своїх співгромадян. Іноді протестуючи проти чогось, іноді намагаючись щось довести, а іноді мотиви стрілка залишалися таємницею, якщо правоохоронці ліквідовували його під час затримання.

Розстріл у школі Колумбайн (1999)

[ + – ] Ерік Харріс і Ділан Кліболд на відеозаписі камери відеоспостереження

Одна з найгучніших справ в історії США відбулася у 1999 році, в школі округу Колумбайн, штат Колорадо. Двоє старшокласників Ерік Харріс і Ділан Кліболд ретельно спланували напад, убили 12 учнів і одного вчителя, поранили ще 23 особи і застрелилися самі. Інцидент отримав широкий резонанс в США і викликав бурхливі суперечки про необхідність посилення контролю над володінням і оборотом вогнепальної зброї. Подія призвела до посилення систем безпеки у навчальних закладах, викликала дискусії про те, як рок-музика і жорстокі відеоігри впливають на підлітків.

Харріс і Кліболд захоплювалися шутером Doom і навіть створювали для нього рівні. Підлітки також слухали музику групи Rammstein і Меріліна Менсона. Пізніше режисер Майкл Мур у своєму фільмі "Боулінг для Колумбіни" скептично поставився до впливу музики і відеоігор на рівень ненависті в американському суспільстві, проте зазначав, що причиною тому могла послужити гнітюча "атмосфера страху" і практичний вільний доступ до зброї.

Карабін та дві рушниці, які використовували Кліболд і Харріс, придбала їх подруга на виставці Tanner Gun Show. Самозарядний пістолет (легальний продаж якого заборонили в США з 1994 року) вони купили за 500 доларів у свого знайомого. Патрони до пістолета вони купили у звичайному магазинчику K-Mart.

[ + – ] Учні біля школи Колумбайн/Фото: скріншот

[ + – ] Заголовки газет з повідомленнями про масове вбивство у школі Колумбайн

Масовий розстріл у школі Колумбайн породив справжній культ Кліболда і Харріса, у них було і є безліч послідовників, водночас цей інцидент призвів до закликів посилити контроль над вогнепальною зброєю в країні. У 2000 році у федеральне та державне законодавство внесли закон, який робив обов'язковою наявність запобіжного замка на зброї і забороняв імпорт високомістких магазинів. Правоохоронні служби також змінили тактику знешкодження злочинців у подібних ситуаціях — тепер вони практикують "швидкий вхід", коли правоохоронці в бронежилетах і зі зброєю відразу рухаються до джерела стрільби, не витрачаючи час на переговори і очікування спецпідрозділів.

Масове вбивство в університеті Вірджинії (2007)

[ + – ] Врятовані студенти у Вірджинському технологічному інституті

Цей розстріл є другим за кількістю жертв масовим вбивством У навчальних закладах США після вибухів у школі міста Бат у 1927 році. Тоді місцевий фермер Ендрю Кіхо, ображений додатковим податком на будівництво школи, заклав в ній бомбу. Загинули 44 людини: 32 дитини і шестеро дорослих. Сам Кіхо загинув під час вибуху.

Стрілянину у Вірджинському політехнічному інституті вчинив Чо Син Хі, студент з Південної Кореї, який у 1992 році переїхав з батьками в США. Однокласники описували його, як "жорстокого самітника". У своїх щоденниках він згадував про бажання "повторити Колумбайн". Пізніше з'ясувалося, що над ним знущалися через його національність, але відчепилися після того, як він став складати списки тих, кого хотів би вбити.

Хлопець відвідував психіатра. Йому діагностували "прогресуючу шизофренія", однак за законами штату Вірджинія він мав право придбати вогнепальну зброю, тому що не був розумово відсталим і не перебував на примусовому лікуванні. Перед тим, як відправитися вбивати, Чо залишив передсмертну записку, в якій детально розписав, на кого ображений, і резюмував: "Ви самі мене до цього підштовхнули". З собою у нього були два пістолети, молоток та ніж. У перервах між вбивствами Чо Син Хі відправив відеоманіфест на телеканал NBC і його частина показали у прямому ефірі.

[ + – ] Скріншот з відеоманіфеста Чо Син Хі

Чо вбив 32 людини, поранив ще 23 і застрелився сам. Загинули 27 студентів і 5 співробітників інституту. Зокрема відомий професор Лівіу Лібреску, який пережив Голокост і конфліктував з румунським диктатором Ніколае Чаушеску. 76-річний професор блокував собою двері аудиторії, щоб його студенти встигли втекти.

[ + – ] Поліція біля інституту Вірджинії

Стрілянина у Вірджинському політехнічному інституті викликала суперечки про насильство із застосуванням вогнепальної зброї, закони про зброю, прогалини в американській системі лікування психічних захворювань, журналістську етику та багатьох інших. Телеканали, які транслювали уривки з відеоманіфесту, зазнали критики. У штаті посилили правила покупки зброї, також онлайн-аукціон eBay заборонив продавати на своєму майданчику зброю і патрони. Виявилося, що саме там Чо придбав частину своїх боєприпасів.

Розстріл у початковій школі "Сенді-Хук" (2012)

[ + – ] Адам Пітер Ленза і школа в "Сенді-Хук"/Скріншот з випуску новин

Масове вбивство скоїв 20-річний Адам Пітер Ленза в Ньютауні, штат Коннектикут. Його мотиви так і залишилися нез'ясованими. Він знищив жорсткий диск свого комп'ютера і не залишив передсмертної записки.

Стрілянина у школі сталася вранці 14 грудня 2012 року. Адам Пітер Ленза використовував напівавтоматичну гвинтівку своєї матері. Вона і стала його першою жертвою — Адам вбив її чотирма пострілами. Потім він сів у її машину і відправився в школу, де вбив 20 дітей шести та семи років, шістьох дорослих і поранив двох, після чого покінчив життя самогубством. Всього від його рук загинули 27 людей. Всі загиблі в школі дорослі були жінками, вчительками, які намагалися врятувати своїх учнів.

[ + – ] Батьки і діти біля школи "Сенді-Хук"

Під час стрілянини у школі Адам використовував два пістолети і гвинтівку, також в багажнику машини знайшли рушницю Сайга-12. Все зброя належала матері Адама, вона її збирала і часто водила синів у тир.

Барак Обама, який був тоді президентом, заявив, що використовуватиме всі можливості свого офісу, щоб запобігти масовим розстрілам у майбутньому. У відповідь Національна стрілецька асоціація виступила за введення озброєної охорони в усі американські школи.

[ + – ] Поліцейські біля школи "Сенді-Хук"

У 2013 році сенатор Даян Файнштейн внесла законопроект, покликаний обмежити продаж зброї і магазинів місткістю понад 10 патронів, проте не зважаючи на громадську підтримку законопроект відхилив сенат.

Розстріл у гей-клубі в Орландо (2016)

[ + – ] Скорботний біля клубу "Пульс", де стався масовий розстріл/Фото: Time

Масове вбивство, в результаті якого загинуло 49 осіб і 53 отримали поранення, вчинене вихідцем з Афганістану 29-річним Омаром Матіні, було політично мотивованим. Принаймні так стверджував сам Матін. Його сім'я жила в США з 1979 року, однак його батько підтримував зв'язок з родичами і вів канал на Youtube, на якому підтримував Талібан і моджахедів. Матін працював на приватну охоронну компанію G4S Secure Solutions, мав офіційну ліцензію на носіння зброї, а також на надання охоронних послуг. Він зробив два паломництва до Саудівської Аравії.

[ + – ] Омар Матін/Скріншот з випуску новин

12 липня 2016 року Омар Матін увірвався в гей-клуб "Пульс" в Орландо, штат Флорида, завсідником якого був сам, і відкрив стрілянину по відвідувачах. Він також подзвонив у службу порятунку 911 і повідомив, де знаходиться, розповів, що "відкрив вогонь" і поклявся у вірності терористичній організації "Ісламська держава" та її лідеру Абу Бакр аль-Багдаді.

У клубі на момент нападу перебувало близько 300 осіб. Матін був озброєний автоматом і пістолетом. Всю зброя він придбав абсолютно офіційно. Частина людей сховалася в туалетних кімнатах, правоохоронці підірвали стіну, щоб вони могли вибратися. Свідки розповідали, що Матін стріляв по всіх, кого бачив, до того ж люди не відразу змогли дістатися до виходу через те, що покажчики погано підсвічувалися. Матіна вбили у перестрілці з поліцією.

[ + – ] Дірки в стіні клубу "Пульс"

Президент США Барак Обама сказав, що це був акт терору і акт ненависті.

Пізніше з'ясувалося, що Омар Матін був двічі одружений, при цьому був зареєстрований у додатках для знайомств з геями, але часто виявляв нетерпимість, особливо коли бачив одностатеві пари на вулицях. Також він готувався до нападу: придбав зброю, боєприпаси і навіть просив свою дружину, щоб вона звозила його до клубу "Пульс". Пізніше в поліції повідомили, що оцінював обстановку.

Масове вбивство у Лас-Вегасі (2017)

[ + – ] Масовий розстріл відвідувачів кантрі-фестивалю у Лас-Вегасі/Скріншот

Наймасовіше вбивство в історії США. 58 осіб було вбито, близько семисот отримали поранення. Інцидент стався на фестивалі кантрі-музики "Route 91" 1 жовтня 2017 року. Стівен Педдок відкрив вогонь з 32 поверху готелю "Мандалай-Бей". Педдок під час заселення в готель примудрився пронести з собою цілий арсенал: більше 23 одиниць зброї, зокрема автомат Калашникова і дві напівавтоматичні гвинтівки. Охорона готелю нічого не запідозрила. Всю цю зброю він придбав абсолютно легально, зокрема і трасуючі кулі на виставці зброї. Пізніше будинку у Педдока поліція виявила ще 19 одиниць зброї.

[ + – ] Масовий розстріл у Вегасі

Можливо, Педдок подумував про масові вбивства в інших місцях, оскільки він забронював номери з видом на фестиваль Lollapalooza в Чикаго у серпні і шоу Life Is Beautiful біля Лас-Вегас-Стріп в кінці вересня. Однак його мотиви так і залишилися нез'ясованими. Педдок був професійним гравцем, його статки становили не менше двох мільйонів доларів. Також він був затятим захисником законів про носіння зброї, любив кантрі-музику і скаржився своїм нечисленним друзям на депресію. Його описують, як людину скупу і замкнуту. У нього не було профілів у соцмережах і він не підтримував стосунки з родичами.

64-річний Педдок відкрив вогонь по натовпу, який зібрався на концерт, близько десятої години вечора. До цього він вистрілив в охоронця готелю Хесуса Кампоса, який натрапив на забарикадовані двері на 32 поверсі, і поранив його. Поки охоронці готелю і поліцейські пробивалися на 32-й поверх, Педдок стріляв по натовпу внизу, що зібрався на концерт. Також він намагався підірвати бочки з авіаційним паливом в аеропорту Вегаса зі снайперської гвинтівки, але це йому не вдалося.

Коли правоохоронці увійшли нарешті в його номер, вони виявили Педдока мертвим.

[ + – ] Номер готелю, звідки Стівен Педдок відкрив вогонь/Фото: скріншот

"У номері було так багато зброї, так багато магазинів. Гори і гори магазинів всюди. Гвинтівки лежали всюди. Ще були різні монітори та інше електронне обладнання. Номер виглядав як магазин зброї", — розповідав в ефірі CBS Дейв Ньютон, співробітник поліції, який випадково опинився поруч і допоміг в штурмі номера Педдока.

Стрілянина у церкві Сазерленд-Спрінгс (2017)

[ + – ] Поліція біля церкви у Сазерленд-Спрінгс, штат Техас

Інцидент стався 5 листопада 2017 року у баптистській церкві містечка Сазерленд-Спрінгс у штаті Техас. Загинули 26 осіб, узокрема вагітна жінка та її ненароджена дитина, ще 20 отримали поранення.

Колишній військовий Девін Патрік Келлі, позбавлений звання і звільнений за побиття дружини і дитини, увірвався до церкви під час недільної служби і відкрив вогонь з карабіна по прихожанах. Опір йому надав Стівен Уіллефорд, місцевий житель та інструктор зі стрільби, який вистрілив у Келлі з гвинтівки, сховавшись за вантажівкою навпроти церкви, а коли той втік з місця злочину на машині, Уіллефорд погнався за ним разом з іншим містянином. Келлі знайшли неподалік від міста, він наклав на себе руки. У перестрілці з Уіллефордом він отримав два поранення.

[ + – ] Машина Девіна Патріка Келлі, який убив прихожан церкви в Сазерленд-Спрінгс/Скріншот

Келлі не мав права володіти зброєю, однак придбав її, вказавши невірну адресу і збрехавши про наявність судимості. Всього у нього було шість пістолетів і кілька рушниць. Родичі та знайомі описували його, як "злу людину". Келлі захоплювався Діланом Руффом, який убив 9 людей у церкві Чарльстона у 2015 році і говорив, що "мріяв би це повторити". Також він знущався над вірюнами.

Відомості про його судимості були внесені в базу даних Національного центру інформації про злочинності Управлінням спеціальних розслідувань бази ВПС Холломан, проте виявилися не внесені в базу даних Національного центру інформації про злочинність Федерального бюро розслідувань. Тому при покупці Келлі зброї ця інформація не спливла. Коли журналісти виявили це, була ініційована перевірка. А родичі загиблих звинуватили уряд в халатності.

Чому в США так часто відбуваються масові розстріли

Перш за все — через доступність зброї. Це питання вже піднімав у своєму фільмі Майкл Мур. Але факт залишається фактом: придбати зброю в США може буквально кожен. Якщо не офіційно, то з рук. Країна перевантажена вогнепальною зброєю будь-якого калібру. Також існує Національна стрілецька асоціація з її потужними лобістськими можливостями: в неї входять мільйони американців, які буквально зі зброєю в руках готові захищати своє право на її носіння. Саме НСА прийнято звинувачувати у тому, що в 2013 році була заблокована законодавча ініціатива, яка б поширила обов'язкові перевірки на ярмарки та інтернет-угоди, а також обмежила б можлива кількість патронів у магазині до 10 одиниць. В результаті Обама все ж видав указ, що вводить перевірки, але це було нелегко.

Політики апелюють до другої поправки Конституції. Багато хто, зокрема і 45-й президент Дональд Трамп, робили право на носіння зброї частиною своєю передвиборчої програми, підкреслюючи непорушність цього права. Навіть коли сталися масові розстріли в техаському Ель-Пасо і Дейтоні (Огайо), тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що забороняти продаж автоматичних гвинтівок поки рано.

"Але я, звичайно, підніму питання. Запит є, і дуже сильний, на введення суворіших перевірок", — сказав тоді Трамп. Масові розстріли він пов'язував з психічною хворобою тих, хто влаштовує стрілянину.

Нагадаємо, в супермаркеті в Ель-Пасо у 2019 році застрелили 20 осіб, ще 26 отримали поранення, в Дейтоні загинули десять осіб, включаючи стрілка, ще 27 були поранені.

Незважаючи на сумну статистику, заходи щодо додаткового контролю за продажем зброї не підтримують і більшість американців. Після стрілянини в школі "Сенді-Хук" в Коннектикуті у 2012-му тільки 58% населення були за додаткові обмеження. Решта вважають, що тільки зі зброєю в руках можна протистояти озброєному нападу.

Цьому сприяє і "атмосфера страху", описана тим самим Майклом Муром. Випадки масових розстрілів широко висвітлюються в ЗМІ, підкреслюється той факт, що відбулися вони раптово, а жертвами стали випадкові люди, тобто потенційно загинути може будь-який пересічний американець. Тож не дивно, що багатьом в голову приходить думка, що потрібно бути готовим до нападу в будь-який момент, а отже, краще мати при собі зброю. Втім, як показує топ масових розстрілів, тільки в одному випадку, в Техасі, озброєний житель вчинив опір стрілку, і то вже постфактум.

Однозначного рішення проблеми немає. Зміни до Конституції США не вноситимуть, це і так відбувається вкрай рідко, в історії США був єдиний випадок, коли поправку скасували (вона проголошувала сухий закон).

Справа за штатами, які можуть посилити контроль над зброєю, не скасовуючи право на його носіння. Наскільки ефективним буде це рішення, сказати важко.