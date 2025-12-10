Солнечные панели выбрасывают по одной простой причине: эксперты раскрыли детали (фото)

Специалисты из компании Oupes говорят, что заменять панели можно аж через 30 лет после введения в эксплуатацию, но потому важно знать, как сохранить работоспособность фотоэлементов.

Солнечные панели обычно работают в течение 25–30 лет, но техническое обслуживание играет важную роль. О том, как продлить срок их службы говорится в блоге компании Oupes.

Загрязнение, воздействие погодных условий и деградация электропроводности могут со временем снизить эффективность фотоэлементов на 10–20%. И хотя производители заявляют, что солнечные панели могут проработать до 30 лет, на деле это не всегда так. Именно снижение эффективности становится основным фактором отказа потребителей от фотоэлементов, первоначально установленных на крышах их домов, на новые устройства.

Портативные генераторы, отмечают специалисты, при надлежащем уходе служат более 10 лет и имеют легко заменяемые компоненты.

Солнечные панели на крыше дома Фото: unsplash.com

Как продлить срок службы солнечных панелей

Регулярно очищайте панели от пыли и мусора.

Ежегодно проверяйте проводку и крепления на наличие коррозии или ослабленных соединений.

Контролируйте работу инвертора и заменяйте изношенные батареи по мере необходимости.

Портативные устройства храните в прохладном, сухом месте и заряжайте ежемесячно.

Будущее персональной солнечной энергии

Переход от традиционных стационарных систем к гибким энергетическим решениям ускоряется. Национальная лаборатория возобновляемой энергии (NREL) прогнозирует, что к 2035 году модульные и портативные солнечные технологии будут составлять значительную часть распределенной генерации энергии.

Поскольку пользователи отдают приоритет независимости, доступности и удобству, гибридные системы — сочетание солнечных батарей на крышах с портативными солнечными генераторами — станут нормой. Цель состоит не в отказе от солнечной энергии, а в том, чтобы сделать ее более адаптируемой к меняющемуся образу жизни и технологиям.

Ранее мы писали о том, что Люди тоннами выбрасывают солнечные панели и это опасно. Ученые из Гарварда считают, что солнечных панелей, отживших свое, накопится в 50 раз больше, чем прогнозируют аналитики IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 тонн отходов, исходя из оценки соотношения веса к мощности в 90 тонн на МВт