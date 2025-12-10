Сонячні панелі викидають з однієї простої причини: експерти розкрили деталі (фото)

Фахівці з компанії Oupes кажуть, що замінювати панелі можна аж через 30 років після введення в експлуатацію, але тому важливо знати, як зберегти працездатність фотоелементів.

Сонячні панелі зазвичай працюють протягом 25-30 років, але технічне обслуговування відіграє важливу роль. Про те, як продовжити термін їхньої служби йдеться в блозі компанії Oupes.

Забруднення, вплив погодних умов і деградація електропровідності можуть з часом знизити ефективність фотоелементів на 10-20%. І хоча виробники заявляють, що сонячні панелі можуть пропрацювати до 30 років, на ділі це не завжди так. Саме зниження ефективності стає основним фактором відмови споживачів від фотоелементів, спочатку встановлених на дахах їхніх будинків, на нові пристрої.

Портативні генератори, зазначають фахівці, за належного догляду служать понад 10 років і мають компоненти, які легко замінюються.

Сонячні панелі на даху будинку Фото: unsplash.com

Як продовжити термін служби сонячних панелей

Регулярно очищайте панелі від пилу та сміття.

Щорічно перевіряйте проводку і кріплення на наявність корозії або ослаблених з'єднань.

Контролюйте роботу інвертора і замінюйте зношені батареї в міру необхідності.

Портативні пристрої зберігайте в прохолодному, сухому місці та заряджайте щомісяця.

Майбутнє персональної сонячної енергії

Перехід від традиційних стаціонарних систем до гнучких енергетичних рішень прискорюється. Національна лабораторія відновлюваної енергії (NREL) прогнозує, що до 2035 року модульні та портативні сонячні технології становитимуть значну частину розподіленої генерації енергії.

Оскільки користувачі віддають пріоритет незалежності, доступності та зручності, гібридні системи — поєднання сонячних батарей на дахах з портативними сонячними генераторами — стануть нормою. Мета полягає не у відмові від сонячної енергії, а в тому, щоб зробити її більш адаптованою до мінливого способу життя і технологій.

Раніше ми писали про те, що Люди тоннами викидають сонячні панелі і це небезпечно. Вчені з Гарварду вважають, що сонячних панелей, які віджили своє, накопичиться в 50 разів більше, ніж прогнозують аналітики IRENA. Ця цифра становить близько 315 000 тонн відходів, виходячи з оцінки співвідношення ваги до потужності в 90 тонн на МВт