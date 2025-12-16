Станут ли США воевать за Украину: что кроется за американскими гарантиями безопасности

США впервые заговорили о возможном военном ответе России в случае нового нападения на Украину, однако за громкими заявлениями скрывается сложная и противоречивая реальность. Фокус выяснил, что на самом деле означают американские "гарантии безопасности", почему Европа тормозит процесс и идет ли речь о реальном механизме сдерживания, а не очередных политических формулах.

Во время очередного раунда переговоров о прекращении войны в Украине американские гарантии безопасности приобретают новый смысл: если Россия снова начнет активную агрессию, Соединенные Штаты готовы ответить военными средствами. Об этом в интервью заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения консультаций в Берлине.

По словам Туска, американские представители, в частности спецпредставитель США Стив Уиткофф, четко дали понять: в случае повторного нападения России на Украину ответ Вашингтона может быть не только политическим или экономическим, а именно военным. Это, по оценке польского премьера, должно стать серьезным сигналом для Москвы о готовности Запада защищать Киев.

"Я впервые услышал от американских переговорщиков, что Америка обязуется предоставить такие гарантии безопасности Украине, что у россиян не было никаких сомнений: в случае нового нападения ответ будет военным", — подчеркнул Туск.

Эта позиция является частью более широкой дискуссии о гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются между США, Европейским Союзом и Украиной в контексте попыток достичь длительного мира. Обсуждаемые предложения включают, в частности, создание механизма контроля за прекращением огня, участие многонациональных сил, а также поддержку восстановления украинской обороноспособности.

Туск также отметил важность единства Запада: только объединив США, страны ЕС и Украину в единую позицию, можно заставить Россию серьезно сесть за стол переговоров или хотя бы добиться реального прекращения боевых действий.

В то же время вопрос территорий остается одной из самых сложных тем в переговорах: Киев настаивает на незыблемости суверенитета, в частности по Донбассу, и не готов признавать существующие российские позиции без проведения демократических процедур.

Миссия переговоров — не только остановить войну, но и создать гарантии, которые сделают новые вспышки агрессии политически и военно невыгодными для Москвы.

Что на самом деле стоит за американскими гарантиями безопасности для Украины

Заявления о готовности США предоставить Украине военные гарантии безопасности в случае нового нападения России вызвали волну скепсиса: идет ли речь о реальных обязательствах или об очередных политических формулах без механизма выполнения. Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев убежден: на этот раз речь идет не о "намерении", а о реальной модели сдерживания, которую Вашингтон уже применял в других регионах мира.

По словам эксперта, принципиальная разница нынешних предложений США заключается в четко определенной военной составляющей. Речь идет не только об обмене разведданными, обучении или военно-технической помощи — как это ранее озвучивали европейские политики, — а о гарантиях, подтвержденных ядерным статусом Соединенных Штатов.

Именно поэтому Снегирев отвергает сравнение с Будапештским меморандумом. Тогда Украина получила политические заверения без механизма принуждения. Зато сейчас, по его словам, США предлагают модель, которая фактически является завуалированным аналогом пятой статьи НАТО, но вне формального вступления в Альянс.

Мирные переговоры: почему Европа тормозит процесс

Отдельное внимание эксперт уделяет роли Европы, которая, по его мнению, не готова к прямому военному противостоянию с Россией. В качестве примера он приводит заявления главы евродипломатии Каи Каллас, где гарантии безопасности для Украины сводились к трем пунктам: военная помощь, обучение ВСУ и поддержка украинского ВПК.

"Это важно, но это не гарантии безопасности", — отмечает Снегирев. По его словам, такая позиция лишь подчеркивает нежелание Европы брать на себя реальные риски.

Он также обращает внимание на двойные стандарты отдельных европейских стран. В частности, Франция публично заявляет о поддержке Украины, но в то же время продолжает закупки российских энергоносителей и отказывается передавать Украине замороженные российские активы. Это, по оценке эксперта, фактически означает финансирование активной фазы войны.

На этом фоне Соединенные Штаты, по словам Снегирева, заняли значительно более жесткую позицию. Вашингтон пытается заставить Европу совместно в рамках НАТО предоставить Украине военные гарантии, однако сталкивается с сопротивлением — прежде всего со стороны Германии и Франции.

Именно нежелание европейских партнеров видеть Украину в НАТО, убежден эксперт, и стало причиной поиска альтернативной модели безопасности. США понимают: формальное вступление Украины в Альянс может быть заблокировано, но гарантии безопасности все равно можно предоставить — напрямую.

Корейская модель: как работает сдерживание

Снегирев проводит параллель с Южной Кореей. КНДР обладает ядерным оружием, но не решается на полномасштабную агрессию. Причина — статус Республики Корея как стратегического партнера США, даже без формального членства в НАТО.

Ключевой элемент этой модели — демаркационная зона, где отсутствует тяжелое вооружение с обеих сторон. Безопасность этой зоны обеспечивает не присутствие американских войск, а ядерный потенциал США как фактор сдерживания.

По логике эксперта, именно такую схему сейчас предлагают и для Украины: не миротворцы на линии фронта, а юридически закрепленные гарантии, которые делают новую агрессию слишком рискованной для Кремля.

Военное давление уже происходит

Снегирев обращает внимание и на косвенные сигналы, которые Россия уже получает. В частности, активизацию ударов по теневому флоту, операции против стратегической авиации РФ и перемещение российских бомбардировщиков после резонансных атак.

"Эти действия являются элементом военного давления со стороны США, даже если формально они выглядят как инициатива Украины. Кремль прекрасно понимает, "под чем флагом" проводятся такие операции", — говорит Фокусу эксперт.

Свободные экономические зоны как дополнительный предохранитель

Отдельным блоком в предложениях, которые обсуждаются, Снегирев называет создание свободных экономических зон — в частности в районах стратегических ресурсов и вокруг Запорожской АЭС.

Принцип прост: отсутствие военного присутствия и экономическая заинтересованность обеих сторон. Американский бизнес, задействованный в таких проектах, становится дополнительной гарантией безопасности: ни одна из сторон не заинтересована бить по территориям, где она зарабатывает.

По убеждению Дмитрия Снегирева, нынешние предложения США — это не декларации и не "слова на ветер", а попытка навязать новую архитектуру безопасности, где Украина получает реальные гарантии сдерживания, даже без формального вступления в НАТО.

И главное сопротивление этой модели, по его словам, идет не из Москвы, а из Европы — которая хочет остаться в зоне комфорта, переложив основные риски войны на Украину.

Что не так с обещаниями США о военном ответе России

Заявления о возможном военном ответе США в случае нового нападения России на Украину требуют максимально осторожной трактовки. Политолог Олег Постернак отмечает: вероятность юридически обязывающего, зафиксированного военного ответа Соединенных Штатов остается крайне низкой, даже несмотря на то, что именно такой сценарий был бы желательным стабилизационным фактором для всей системы европейской безопасности.

По его мнению, ключевой вопрос заключается не в политических заявлениях, а в формулировках и правовом статусе документов, в которых могут быть закреплены гарантии безопасности для Украины.

Постернак обращает внимание на то, что даже пятая статья Вашингтонского договора НАТО, которую часто воспринимают как безусловную гарантию прямого военного ответа, на самом деле не содержит четко прописанного механизма немедленного применения силы.

В статье 5 говорится об оказании помощи государству-члену, подвергшемуся нападению, включая применение вооруженной силы. Однако это не означает автоматического военного участия каждой страны Альянса. Каждое государство самостоятельно определяет формат и объем помощи.

Этот пример, по словам эксперта, демонстрирует: даже самые жесткие международные механизмы безопасности не гарантируют прямого военного ответа по умолчанию.

Ключ — в формате документа

Решающим фактором является форма юридического закрепления гарантий безопасности. Наиболее желательным для Украины вариантом, считает Постернак, был бы двусторонний договор между США и Украиной о взаимной обороне, безопасности и военном сотрудничестве.

Речь идет о документе договорного характера, который предусматривал бы прямую обязанность военного ответа в случае агрессии — по аналогии с:

договором между США и Республикой Корея 1953 года;

договором США с Филиппинами 1951 года, который был обновлен и подтвержден в 2023 году.

Именно такие соглашения создают не политические декларации, а юридически обязывающие механизмы обороны.

Постернак отдельно отмечает: соглашение по безопасности Украины с США, подписанное в 2024 году, не имеет правовых обязательств. Оно является политическим документом, который фиксирует намерения сторон, но не создает юридической обязанности США применить силу в случае нового нападения России.

Это принципиально отличает ее от классических договоров о взаимной обороне.

Еще один возможный сценарий — модель гарантий безопасности США для Израиля. Формального договора о взаимной обороне между Вашингтоном и Тель-Авивом не существует, однако де-факто Израиль имеет мощные военные гарантии.

Они основаны на:

многолетней политической традиции поддержки;

публичных обязательствах американских властей;

решениях и актах Конгресса США.

Однако, по словам Постернака, этот вариант не подходит Украине. Причина — отсутствие у Киева таких же инструментов влияния на американскую политику, которые имеет Израиль, в частности развитого лоббистского ресурса и стабильной двухпартийной поддержки в Конгрессе.

Политолог заключает: если Украина действительно стремится получить реальные, а не декларативные гарантии безопасности со стороны США, договор о взаимной обороне должен быть ратифицирован Сенатом США и приобрести статус полноценного международного договора.

Только в таком случае можно говорить о юридически обязывающем механизме военного ответа, а не о политических заявлениях или дипломатических формулах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими. В то время как США предлагают сделать Донбасс свободной экономической зоной.

Также Фокус писал, что Путин каждые девять дней тратит на войну в Украине 5 миллиардов долларов.