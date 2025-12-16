Прекратите доверять Google Картам: эксперт назвал лучшую альтернативу для навигации (фото)

Google Maps является универсальным и самым мощным в мире инструментом поиска местоположения, однако эта программа ненадежна для тех, кто находится за рулем и требует стабильных и точных указаний.

Эксперт Бен Халеси считает приложение Google Maps идеальным для быстрого поиска, например, чтобы найти ближайшее кафе или проверить часы работы магазина. Однако для навигации за рулем он советует использовать сервис Sygic. Свой выбор он объяснил в статье для Android Police.

В чем недостаток Google Maps

По словам Халеси, при управлении автомобилем ему нужна точная навигация, а Google Maps нередко подводили его в этом. Это приложение зависит от подключения к сети, поэтому нестабильный сигнал является его слабой стороной.

"Едете куда-то в отдаленное место, и вдруг карта зависает, курсор начинает вращаться, и вы вообще теряете направление. Когда я съезжаю с протоптанной тропы, Google Maps, вероятно, исчезают именно тогда, когда они мне больше всего нужны", — пишет Халеси.

Хотя в Google Maps есть офлайн-карты, автор не советует полагаться на них. Эти карты надо постоянно обновлять вручную. Кроме того, они занимают очень много места, из-за чего Google ограничивает размер загрузок.

Как работает Sygic

В отличие от Google Maps, Sygic работает офлайн и сохраняет проверенные карты TomTom на смартфоне, упаковывая все в гораздо меньший файл. Кроме того, программа лучше отображает многоуровневые развязки.

"Карты Google имеют минималистичный вид, что прекрасно работает во время прогулок по городу. Но когда вы едете на скорости шоссе, стрелки полос движения на Картах Google легко пропустить. Ассистент полосы движения Sygic — это совсем другой уровень. Когда я приближаюсь к сложному выезду, приложение фактически моделирует дорогу впереди для меня", — пояснил эксперт.

Навигатор Sygic

Отдельно автор отметил функцию Junction View — при приближении к сложному съезду с автомагистрали Sygic показывает реалистичное 3D-изображение перекрестка с выделенными полосами движения и съездами.

По словам Халеси, 3D-карты Sygic облегчают понимание окружающей среды. Поскольку ориентиры и местность выглядят реалистично, это помогает сориентироваться гораздо быстрее, чем по картам Google.

Он также отметил, что некоторые автомобили оснащены проекционными дисплеями (HUD), которые проецируют информацию на лобовое стекло. В свою очередь Sygic имеет специальный режим HUD, который буквально позволяет положить телефон на приборную панель под лобовое стекло, чтобы навигация "плавала" прямо перед водителем.

Режим HUD

Зачем платить за навигацию

Sygic использует модель freemium, а тарифный план Premium+ стоит около 20 долларов в год. Также периодически предоставляются скидки на пожизненное обновление.

Для тех, кто в основном ездит короткими поездками по городу с надежным Интернет-покрытием и простыми перекрестками, вполне будет достаточно бесплатного функционала Google Maps. Однако водителям, которые много путешествуют на автомобиле, пересекая зоны с плохим покрытием и большие перекрестки, эксперт советует задуматься о платном навигаторе.

"Мне удобно платить эти деньги, потому что душевное спокойствие того стоит. Одно избежание штрафа или один чистый проезд через хаотичную развязку легко покрывает стоимость подписки. Также стоит учесть вопрос конфиденциальности. Карты Google бесплатные, потому что это фактически вакуум данных. Sygic предлагает простоту. Вы платите за навигацию, они предоставляют ее", — подытожил Халеси.

Напомним, приложение Google Maps предназначено исключительно для легковых автомобилей и не подходит для грузовиков, автобусов и транспорта с прицепами.

Фокус также сообщал, что альтернативой Google Maps может стать офлайн-программа MAPS.ME, которая по сути имеет тот же интерфейс с другим дизайном, но предлагает ряд преимуществ.