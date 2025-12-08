Google Карты уже не те: эксперт нашел отличную альтернативу для навигации (фото)

В течение последних десятилетий Google Карты были самой популярной программой для навигации. Однако, с годами сервис несколько засорился, особенно из-за интеграции Magic Cue, благодаря которому пользователям предлагают несуществующие места, полученные из различных программ.

Альтернативой Google Maps может стать приложение MAPS.ME, которое по сути имеет тот же интерфейс с другим дизайном, но предлагает ряд преимуществ. Своими впечатлениями от использования MAPS.ME поделился обозреватель портала Android Police Конор Коули.

Преимущества MAPS.ME

Одним из основных плюсов MAPS.ME является то, что это офлайн-карта, к которой можно получить доступ из любого места, включая места, где нет интернета. Это также означает отсутствие рекламы и запросов на отзывы.

Интерфейс MAPS.ME

MAPS.ME имеет функцию линейки, которая позволяет прокладывать путь на карте и показывать точное расстояние. Кроме того, это приложение более прозрачное и полное, когда речь идет об отображении конкретных заведений на карте.

Внизу карты есть несколько вкладок, таких как отели, рестораны, продуктовые магазины и "достопримечательности". Нажав на одну из них, можно увидеть каждый объект на карте. Если Google Maps дает отправную точку и требует определенного масштабирования и повторного поиска, чтобы рассмотреть каждый вариант, то MAPS.ME выделяет некоторые из самых популярных вариантов, одновременно сразу показывая полную картину.

Интерфейс MAPS.ME

Недостатки MAPS.ME

По словам Коули, программа MAPS.ME не подходит для использования в определенных ситуациях, особенно для жителей городов. Поскольку сервис работает офлайн, он не предоставляет информацию о дорожном движении в реальном времени.

"Он не имеет представления, сколько времени на самом деле понадобится, чтобы добраться до пункта назначения. Например, когда я вез жену на прием к врачу, он уверенно сказал, что мы будем там через восемь минут. От двери до двери поездка заняла 25 минут", — рассказал обозреватель.

Кроме того, отсутствие онлайн-подключения на MAPS.ME означает, что функция поиска местонахождения не оптимизирована. Например, когда Коули попытался найти конкретную школу по названию, приложение показало ряд заведений, которые не являются школами, несмотря на то, что в поисковой строке было слово "школа".

"Хотя я использую его, чтобы избавиться от стресса, вызванного интернетом, во время вождения по городу, очевидно, что MAPS.ME ориентирован на путешественников, а не на тех, кто ежедневно ездит на работу", — подытожил эксперт.

