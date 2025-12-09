Забудьте вже про Google Карти: експерт знайшов чудову альтернативу для навігації (фото)

Протягом останніх десятиліть Google Карти були найпопулярнішою програмою для навігації. Однак, з роками сервіс дещо засмітився, особливо через інтеграцію Magic Cue, завдяки якому користувачам пропонують неіснуючі місця, отримані з різних програм.

Альтернативою Google Maps може стати додаток MAPS.ME, який по суті має той самий інтерфейс з іншим дизайном, але пропонує низку переваг. Своїми враженнями від використання MAPS.ME поділився оглядач порталу Android Police Конор Коулі.

Переваги MAPS.ME

Одним з основних плюсів MAPS.ME є те, що це офлайн-карта, до якої можна отримати доступ з будь-якого місця, включно з місцями, де немає інтернету. Це також означає відсутність реклами та запитів на відгуки.

Інтерфейс MAPS.ME Фото: Android Police Інтерфейс MAPS.ME Фото: Android Police

MAPS.ME має функцію лінійки, яка дає змогу прокладати шлях на карті та показувати точну відстань. Крім того, цей застосунок прозоріший і повніший, коли йдеться про відображення конкретних закладів на карті.

Внизу карти є кілька вкладок, як-от готелі, ресторани, продуктові магазини та "визначні пам'ятки". Натиснувши на одну з них, можна побачити кожен об'єкт на карті. Якщо Google Maps дає відправну точку і потребує певного масштабування та повторного пошуку, щоб розглянути кожен варіант, то MAPS.ME виокремлює деякі з найпопулярніших варіантів, водночас одразу показуючи повну картину.

Недоліки MAPS.ME

За словами Коулі, програма MAPS.ME не підходить для використання в певних ситуаціях, особливо для жителів міст. Оскільки сервіс працює офлайн, він не надає інформацію про дорожній рух у реальному часі.

"Він не має уявлення, скільки часу насправді знадобиться, щоб дістатися до пункту призначення. Наприклад, коли я віз дружину на прийом до лікаря, він упевнено сказав, що ми будемо там через вісім хвилин. Від дверей до дверей поїздка зайняла 25 хвилин", — розповів оглядач.

Крім того, відсутність онлайн-підключення на MAPS.ME означає, що функція пошуку місцезнаходження не оптимізована. Наприклад, коли Коулі спробував знайти конкретну школу за назвою, додаток показав низку закладів, які не є школами, незважаючи на те, що в пошуковому рядку було слово "школа".

"Хоча я використовую його, щоб позбутися стресу, викликаного інтернетом, під час водіння містом, очевидно, що MAPS.ME орієнтований на мандрівників, а не на тих, хто щодня їздить на роботу", — підсумував експерт.

Нагадаємо, оглядач Браян Вулф радить програму OsmAnd, як безкоштовну і конфіденційну альтернативу Google Maps, яка не вимагає доступу до особистих даних.

Фокус також повідомляв, що оновлення сервісу Google Street View може дати злочинцям нові можливості для планування крадіжок.