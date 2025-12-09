Забудьте вже про Google Карти: експерт знайшов чудову альтернативу для навігації (фото)
Протягом останніх десятиліть Google Карти були найпопулярнішою програмою для навігації. Однак, з роками сервіс дещо засмітився, особливо через інтеграцію Magic Cue, завдяки якому користувачам пропонують неіснуючі місця, отримані з різних програм.
Альтернативою Google Maps може стати додаток MAPS.ME, який по суті має той самий інтерфейс з іншим дизайном, але пропонує низку переваг. Своїми враженнями від використання MAPS.ME поділився оглядач порталу Android Police Конор Коулі.
Переваги MAPS.ME
Одним з основних плюсів MAPS.ME є те, що це офлайн-карта, до якої можна отримати доступ з будь-якого місця, включно з місцями, де немає інтернету. Це також означає відсутність реклами та запитів на відгуки.
MAPS.ME має функцію лінійки, яка дає змогу прокладати шлях на карті та показувати точну відстань. Крім того, цей застосунок прозоріший і повніший, коли йдеться про відображення конкретних закладів на карті.
Внизу карти є кілька вкладок, як-от готелі, ресторани, продуктові магазини та "визначні пам'ятки". Натиснувши на одну з них, можна побачити кожен об'єкт на карті. Якщо Google Maps дає відправну точку і потребує певного масштабування та повторного пошуку, щоб розглянути кожен варіант, то MAPS.ME виокремлює деякі з найпопулярніших варіантів, водночас одразу показуючи повну картину.
Недоліки MAPS.ME
За словами Коулі, програма MAPS.ME не підходить для використання в певних ситуаціях, особливо для жителів міст. Оскільки сервіс працює офлайн, він не надає інформацію про дорожній рух у реальному часі.
"Він не має уявлення, скільки часу насправді знадобиться, щоб дістатися до пункту призначення. Наприклад, коли я віз дружину на прийом до лікаря, він упевнено сказав, що ми будемо там через вісім хвилин. Від дверей до дверей поїздка зайняла 25 хвилин", — розповів оглядач.Важливо
Крім того, відсутність онлайн-підключення на MAPS.ME означає, що функція пошуку місцезнаходження не оптимізована. Наприклад, коли Коулі спробував знайти конкретну школу за назвою, додаток показав низку закладів, які не є школами, незважаючи на те, що в пошуковому рядку було слово "школа".
"Хоча я використовую його, щоб позбутися стресу, викликаного інтернетом, під час водіння містом, очевидно, що MAPS.ME орієнтований на мандрівників, а не на тих, хто щодня їздить на роботу", — підсумував експерт.
