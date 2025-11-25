У Google Картах з'явилися нові корисні функції: навігація кардинально зміниться

Останнє оновлення Google Maps включає набір інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ), покликаний вивести застосунок за межі простої навігації.

В основі оновлення лежить "агент-конструктор" — система, яка дозволяє описати свій запит простою мовою та автоматично генерує проєкт для користувача. Про це пише The Economic Times.

Повідомляється, що після створення чернетки ви можете експортувати код, протестувати його за допомогою власних ключів API та виконати подальші ітерації за допомогою таких платформ, як Firebase Studio.

На додачу до цього Google Maps отримали "стилізаційного агента", який дозволяє брендам, розробникам та звичайним користувачам обирати естетику карт, застосовувати певні колірні теми, іконографію або стилі макета, щоб надати проєкту карти унікальний вигляд.

Google також представляє функцію Grounding Lite, побудовану на існуючому доступі компанії до картографічних даних через Gemini API. Вона допомагає розробникам пов’язувати власні моделі або ШІ-помічників з реальними картографічними даними та контекстом місцезнаходження.

Як пояснюють у виданні, так званий MCP-сервер (Model Context Protocol) підключається до технічної документації та даних Google Maps. Це дозволяє відповідати на запитання на кшталт "Як далеко найближчий продуктовий магазин?", або відображати результати у вигляді списку, карти чи 3D-візуалізації.

За словами авторів статті, з новими функціями Google Maps перетворюються на платформу для творців. Тепер бізнес може вбудовувати інтерактивні карти в кампанії, освітяни можуть створювати захопливі візуальні тури, ЗМІ можуть інтегрувати карти на основі проектів для покращення історії.

"Для творців контенту та роботи в медіа та сторітеллінгу це відкриває нові можливості. Уявіть собі інтерактивну статтю, де читачі досліджують карту міста та переглядають дані в реальному часі, або захопливу функцію, яка використовує стилізовані карти для посилення розповіді бренду", — йдеться у статті.

Нагадаємо, у Google Maps з’явилася кнопка "Повітряна зйомка", яка дає можливість легко переходити з одного режиму перегляду в інший.

Фокус також повідомляв, що у бета-версії Google Карт знайшли режим економії енергії, який може стати в пригоді, коли заряд батареї закінчується.