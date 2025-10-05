У Google Картах з'явилася одна дуже корисна функція: як її ввімкнути та використовувати

Додаток Google Maps для Android і так хвалили за безліч корисних функцій навігації. А тепер до них додалася ще одна — кнопка "Повітряна зйомка", яка дає можливість легко переходити з одного режиму перегляду в інший.

Related video

Функція Street View, яка дає змогу віртуально досліджувати місцевість, уже була, зазначає androidauthority.com. Але раніше там не було способу швидко перейти від режиму Street View до Satellite View (вигляду обраної місцевості з супутника). Тепер такої проблеми не буде завдяки новій кнопці Aerial, — перемикатися від Street View до Satellite View можна буде за лічені секунди одним натисканням.

Як уточнюють експерти видання, у Google Maps версії 25.39.07 з'явився код для нової функції перемикання між видом з повітря (тобто видом із супутника) і видом з вулиці в режимі перегляду вулиць.

Кнопка "Повітряне знімання" відкриває вид зверху крупним планом на супутникову мапу і працює як на 2D-, так і на 3D-супутникових картах. У режимі "Повітряна зйомка/Супутникова зйомка" кнопка дає змогу швидко повернутися до перегляду вулиць.

Щоправда, поки що нова кнопка перебуває на стадії тестування і скористатися нею не можна. Але фахівці налаштовані оптимістично і очікують, що вона офіційно запуститься вже в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована функція Google Maps зворушила мережу. Йшлося про можливість переглядати старі знімки своїх будинків у режимі "Перегляд вулиць".

Також стало відомо, як шукати інформацію в Google без дратівливої функції — самовільного переходу пошукової системи з Chrome на Bing.