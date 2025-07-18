Подорож у минуле: прихована функція Google Maps зворушила Мережу, як її ввімкнути

Додаток Google Maps дає змогу людям переглядати старі знімки своїх будинків у режимі "Перегляд вулиць". Нещодавно цей тренд став вірусним у TikTok і викликав дуже емоційні реакції.

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Функція не нова для "Google Карт", але зараз вона стала емоційною і ностальгічною сенсацією в Інтернеті, надихаючи здійснювати віртуальну подорож у минуле за допомогою додатка і вивчати моменти, зафіксовані автомобілями Google або звичайними користувачами кілька років тому.

Як знайти старі знімки будинку в Google Maps

Насамперед потрібно відкрити додаток "Google Карти" на смартфоні або сайт на комп'ютері, потім ввести адресу потрібного будинку в рядок пошуку, розташований у верхній частині екрана. "Google Карти" збільшать масштаб зображення зазначеного місця.

За замовчуванням буде вид зверху, тому на наступному етапі потрібно переключитися в режим "Перегляд вулиць". Для цього потрібно знайти жовту фігурку людини в правому нижньому кутку екрана і перетягнути її в потрібне місце на карті.

Крім того, на деяких пристроях прямо під адресою може відображатися невелика мініатюра фотографії або кнопка "Перегляд вулиць". Після натискання на неї сервіс покаже панорамний вид на рівні вулиці.

Варто розуміти, що не всі місця можна так побачити, деякі просто ніколи не знімали для "Google Карт". У великих містах імовірність знайти панорамне зображення будинку набагато вища, ніж у селах і невеликих селищах.

Далі потрібно використовувати функцію "Подивитися інші дати". У веб-браузері знайдіть невеликий значок годинника або напис відповідну дату в лівому верхньому кутку екрана перегляду вулиць. На мобільному пристрої ця опція відображається внизу екрана.

Панораму Майдану Незалежності в Києві зробили у 2011 і 2015 роках Фото: Скриншот

Якщо її не видно одразу, варто натиснути на область перегляду вулиць або на стрілку ліворуч чи праворуч уздовж вулиці. Це може призвести до появи опції "Подивитися інші дати". Після натискання на потрібну кнопку з'явиться рядок із мініатюрами та датами всіх моментів, коли робилися знімки локації.

Для кожного минулого перегляду буде вказано місяць і рік (наприклад, "Червень 2012" або "Жовтень 2009"). Потрібно клацнути по даті, яку хочеться відвідати, і зображення зміниться, показуючи, який вигляд мало місце в той час. Щоб переглянути всі доступні зображення, можна прокрутити рядок.

Після вибору дати і часу з'явиться панорама на 360 градусів. Це найемоційніший момент для користувачів TikTok. Поглянувши на свій будинок, школу, місце роботи, можна побачити себе в минулому, улюбленого вихованця або близьку людину, якої більше немає в живих. Обстановка залежить від того, хто або що було зовні, коли машини Google проїжджали повз.

Раніше знімок з Google Maps допоміг розкрити справу про вбивство. В Іспанії випадково сфотографували чоловіка, який ховав тіло в багажник автомобіля.

Писали також, що в Google Maps випадково знайшли "послання" інопланетян на острові поруч із Канадою. Уфологи розгледіли на узбережжі чіткий контур гігантського черепа, однак експерти звинуватили їх у містифікації.