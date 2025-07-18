Путешествие в прошлое: скрытая функция Google Maps растрогала Сеть, как ее включить

Приложение Google Maps позволяет людям просматривать старые снимки своих домов в режиме "Просмотр улиц". Недавно этот тренд стал вирусным в TikTok и вызвал очень эмоциональные реакции.

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Функция не нова для "Google Карт", но сейчас она стала эмоциональной и ностальгической сенсацией в Интернете, вдохновляя совершать виртуальное путешествие в прошлое с помощью приложения и изучать моменты, запечатленные автомобилями Google или обычными пользователями несколько лет назад.

Как найти старые снимки дома в Google Maps

Первым делом нужно открыть приложение "Google Карты" на смартфоне или сайт на компьютере, затем ввести адрес нужного дома в строку поиска, расположенную в верхней части экрана. "Google Карты" увеличат масштаб изображения указанного места.

По умолчанию будет вид сверху, поэтому на следующем этапе нужно переключиться в режим "Просмотр улиц". Для этого нужно найти желтую фигурку человека в правом нижнем углу экрана и перетащить ее в нужное место на карте.

Кроме того, на некоторых устройствах прямо под адресом может отображаться небольшая миниатюра фотографии или кнопка "Просмотр улиц". После нажатия на нее сервис покажет панорамный вид на уровне улицы.

Стоит понимать, что не все места можно так увидеть, некоторые просто никогда не снимали для "Google Карт". В крупных городах вероятность найти панорамное изображение дома гораздо выше, чем в селах и небольших поселках.

Дальше нужно использовать функцию "Посмотреть другие даты". В веб-браузере найдите небольшой значок часов или надпись соответствующую дату в левом верхнем углу экрана просмотра улиц. На мобильном устройстве эта опция отображается внизу экрана.

Панораму Майдана Независимости в Киеве сделали в 2011 и 2015 годах Фото: Скриншот

Если ее не видно сразу, стоит нажать на область просмотра улиц или на стрелку влево или вправо вдоль улицы. Это может привести к появлению опции "Посмотреть другие даты". По нажатию на нужную кнопку появится строка с миниатюрами и датами всех моментов, когда делались снимки локации.

Для каждого прошлого просмотра будет указан месяц и год (например, "Июнь 2012" или "Октябрь 2009"). Нужно щелкнуть по дате, которую хочется посетить, и изображение изменится, показывая, как выглядело место в то время. Чтобы просмотреть все доступные изображения, можно прокрутить строку.

После выбора даты и времени появится панорама на 360 градусов. Это самый эмоциональный момент для пользователей TikTok. Взглянув на свой дом, школу, место работы можно увидеть себя в прошлом, любимого питомца или близкого человека, которого больше нет в живых. Обстановка зависит от того, кто или что было снаружи, когда машины Google проезжали мимо.

Ранее снимок с Google Maps помог раскрыть дело об убийстве. В Испании случайно запечатлели мужчину, который прятал тело в багажник автомобиля.

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