Мужчина прятал тело: снимок с Google Maps помог раскрыть дело об убийстве (фото)

Фотография была связана с делом 33-летнего кубинца, известного только по инициалам JLPO. Родные мужчины заявили о его пропаже после того, как он перестал выходить на связь.

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Снимок с сервиса Google Maps Street View сыграл ключевую роль в расследовании дела об убийстве, которое сотрудники Национальной полиции Испании пытались раскрыть более года. Об этом пишет France 24.

На изображении, сделанном случайно, запечатлен мужчина, загружающий белый мешок в багажник красного автомобиля Rover на улице Калле-дель-Норте в городе Тахуэко.

Фотография была связана с делом 33-летнего кубинца, известного только по инициалам JLPO. Его тело было обнаружено расчлененным спустя несколько недель после того, как он отправился в Испанию в ноябре 2023 года в поисках своей жены. Родственники мужчины объявили его в розыск вскоре после того, как он перестал выходить на связь.

Часть останков JLPO была найдена на кладбище в шести милях от Тахуэко, однако полиция установила, что некоторые части тела до сих пор не найдены. Следствие предполагает, что убийство связано с любовным треугольником: мужчина приехал в провинцию Сория и узнал, что его жена состоит в отношениях с 48-летним соседом, Мануэлем Исла Гальярдо.

На изображении, сделанном случайно, запечатлен мужчина, загружающий белый мешок в багажник Фото: Google Maps

По версии полиции, жена JLPO вместе с любовником спланировала убийство. Двоюродный брат погибшего рассказал, что перед исчезновением тот отправлял сообщения, которые не походили на его стиль общения. В них он упоминал о встрече с женой и намерении избавиться от телефона.

Прорыв в расследовании произошел, когда следователи обнаружили фотографию на Google Maps. На снимке предположительно изображен Гальярдо, который помещает тело JLPO в белом мешке в багажник автомобиля. Хотя личность мужчины на фото официально не установлена, следствие уверено, что речь идет именно о любовнике жены.

12 ноября полиция арестовала Мануэля Исла Гальярдо и жену JLPO по подозрению в причастности к убийству. Следствие продолжается.

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