Мужчина пошел на 1000 преступлений ради своего увлечения: что он сделал

Юта Сугавара признался, что более 1000 раз проникал на чужие участки ради удовольствия. Мужчину задержали после того, как его заметили на частной территории семейной пары.

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В Японии полиция префектуры Фукуока арестовала 37-летнего Юта Сугавара, который признался, что незаконное проникновение на чужие территории стало его необычным хобби. Об этом пишет Oddity Central.

По словам задержанного, он совершил подобные действия более тысячи раз, находя это увлекательным и помогающим справляться со стрессом.

Сугавару задержали после того, как его заметили на частной территории семейной пары в городе Дайзафу. Попытка скрыться не увенчалась успехом: мужчина был пойман хозяевами дома, которые передали его в руки полиции. В ходе допроса Сугавара признался, что регулярно выбирал дома, хозяева которых, по его предположениям, отсутствовали, чтобы испытать острые ощущения от риска быть пойманным.

"Я осознаю, что незаконно проникал на частные территории. От волнения и адреналина у меня потеют ладони, и это помогает снять напряжение", — заявил подозреваемый.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

При этом он отметил, что никогда не заходил внутрь домов, ограничиваясь их дворами.

Местная пресса, включая издание The Mainichi Shimbun, сообщает, что Сугавара живет в районе Сакамото города Дайзафу и работает в одной из местных компаний. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям в этом районе.

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