Чоловік пішов на 1000 злочинів заради свого захоплення: що він зробив

Юта Сугавара зізнався, що понад 1000 разів проникав на чужі ділянки заради задоволення. Чоловіка затримали після того, як його помітили на приватній території сімейної пари.

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В Японії поліція префектури Фукуока заарештувала 37-річного Юта Сугавара, який зізнався, що незаконне проникнення на чужі території стало його незвичайним хобі. Про це пише Oddity Central.

За словами затриманого, він здійснив подібні дії понад тисячу разів, вважаючи це захопливим і таким, що допомагає справлятися зі стресом.

Сугавару затримали після того, як його помітили на приватній території сімейної пари в місті Дайзафу. Спроба втекти не увінчалася успіхом: чоловіка спіймали господарі будинку, які передали його в руки поліції. Під час допиту Сугавара зізнався, що регулярно вибирав будинки, господарі яких, за його припущеннями, були відсутні, щоб випробувати гострі відчуття від ризику бути спійманим.

"Я усвідомлюю, що незаконно проникав на приватні території. Від хвилювання та адреналіну в мене пітніють долоні, і це допомагає зняти напругу", — заявив підозрюваний.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

При цьому він зазначив, що ніколи не заходив усередину будинків, обмежуючись їхніми дворами.

Місцева преса, включно з виданням The Mainichi Shimbun, повідомляє, що Сугавара мешкає в районі Сакамото міста Дайзафу і працює в одній із місцевих компаній. Зараз поліція перевіряє його причетність до інших подібних злочинів у цьому районі.

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