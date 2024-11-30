Жінки заробляють на "блискавичних" шлюбах, зникаючи і забираючи з собою майно

Шлюбні агентства використовували елітні офіси, щоб завоювати довіру клієнтів. Їхніми основними клієнтами ставали самотні чоловіки з віддалених регіонів, а також жінки, які часто були розлучені й зазнавали фінансових труднощів.

У південно-західній частині Китаю поліція розслідує серію шахрайських схем, пов'язаних з агентствами зі сватання, які ошукали десятки самотніх чоловіків, виманюючи у них великі суми грошей. Про це пише SCMP.

Жінки, які брали участь у цих схемах, видавали себе за потенційних наречених, а деякі заробили до 300 000 юанів (близько 42 000 доларів США) лише за кілька місяців.

З березня минулого року поліція в районі Хуагоюань міста Гуйян отримала 180 скарг, пов'язаних із шахрайством у сфері сватання. Судові органи розглянули 50 справ, що стосуються значних комісій за послуги агентств.

Агентства використовували елітні офіси, щоб завоювати довіру клієнтів. Їхніми основними клієнтами ставали самотні чоловіки з віддалених регіонів, а також жінки, часто розлучені й ті, що зазнають фінансових труднощів, яких переконували брати участь у шахрайських схемах.

У багатьох випадках чоловіки укладали шлюб із "нареченими" всього через кілька днів після знайомства. З них стягували сотні тисяч юанів як "викуп за наречену". Однак такі шлюби були недовговічні. Жінки незабаром тікали або домагалися розлучення через конфлікти, забираючи з собою гроші та майно.

Шлюбні агентства використовували елітні офіси, щоб завоювати довіру клієнтів Фото: Shutterstock

Однією з постраждалих сторін став чоловік на прізвище Ляо. Він приїхав у Гуйян у травні, познайомився з жінкою через агентство і через два дні зареєстрував шлюб. Ляо заплатив сім'ї нареченої 118 000 юанів (близько 16 000 доларів США) як подарунок. Через два місяці його дружина почала регулярно виїжджати в Гуйян, вимагала купити їй будинок і машину і провокувала конфлікти. Пізніше чоловік дізнався, що вона приховала факт наявності п'ятьох дітей від попередніх стосунків. Коли Ляо спробував повернути гроші через агентство, він виявив, що компанія закрита через поліцейське розслідування.

Багато агентств перенесли свою діяльність у сусідню провінцію Юньнань після того, як поліція Гуйяна почала посилювати тиск. Колишній співробітник одного з агентств розповів, що попит на їхні послуги серед чоловіків завжди був високим.

"Щодня ми могли вибрати клієнта з 40-50 кандидатів для побачення наосліп", — поділився він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.