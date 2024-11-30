Женщины зарабатывают на "молниеносных" браках, исчезая и забирая с собой имущество

Брачные агентства использовали элитные офисы, чтобы завоевать доверие клиентов. Их основными клиентами становились одинокие мужчины из удаленных регионов, а также женщины, часто разведенные и испытывающие финансовые трудности.

В юго-западной части Китая полиция расследует серию мошеннических схем, связанных с агентствами по сватовству, которые обманули десятки одиноких мужчин, выманивая у них крупные суммы денег. Об этом пишет SCMP.

Женщины, участвовавшие в этих схемах, выдавали себя за потенциальных невест, а некоторые заработали до 300 000 юаней (около 42 000 долларов США) всего за несколько месяцев.

С марта прошлого года полиция в районе Хуагоюань города Гуйян получила 180 жалоб, связанных с мошенничеством в сфере сватовства. Судебные органы рассмотрели 50 дел, касающихся значительных комиссий за услуги агентств.

Агентства использовали элитные офисы, чтобы завоевать доверие клиентов. Их основными клиентами становились одинокие мужчины из удаленных регионов, а также женщины, часто разведенные и испытывающие финансовые трудности, убеждали участвовать в мошеннических схемах.

Во многих случаях мужчины заключали брак с "невестами" всего через несколько дней после знакомства. С них взимали сотни тысяч юаней в качестве "выкупа за невесту". Однако такие браки были недолговечны. Женщины вскоре сбегали или добивались развода через конфликты, забирая с собой деньги и имущество.

Брачные агентства использовали элитные офисы, чтобы завоевать доверие клиентов Фото: Shutterstock

Одной из пострадавших сторон стал мужчина по фамилии Ляо. Он приехал в Гуйян в мае, познакомился с женщиной через агентство и через два дня зарегистрировал брак. Ляо заплатил семье невесты 118 000 юаней (около 16 000 долларов США) в качестве подарка. Спустя два месяца его жена начала регулярно уезжать в Гуйян, требовала купить ей дом и машину и провоцировала конфликты. Позже мужчина узнал, что она скрыла факт наличия пятерых детей от предыдущих отношений. Когда Ляо попытался вернуть деньги через агентство, он обнаружил, что компания закрыта из-за полицейского расследования.

Многие агентства перенесли свою деятельность в соседнюю провинцию Юньнань после того, как полиция Гуйяна начала усиливать давление. Бывший сотрудник одного из агентств рассказал, что спрос на их услуги среди мужчин всегда был высоким.

"Каждый день мы могли выбрать клиента из 40-50 кандидатов для свидания вслепую", — поделился он.

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