Чоловік ховав тіло: знімок з Google Maps допоміг розкрити справу про вбивство (фото)

Фотографія була пов'язана зі справою 33-річного кубинця, відомого тільки за ініціалами JLPO. Рідні чоловіка заявили про його зникнення після того, як він перестав виходити на зв'язок.

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Знімок із сервісу Google Maps Street View зіграв ключову роль у розслідуванні справи про вбивство, яке співробітники Національної поліції Іспанії намагалися розкрити понад рік. Про це пише France 24.

На зображенні, зробленому випадково, зображений чоловік, який завантажує білий мішок у багажник червоного автомобіля Rover на вулиці Калле-дель-Норте в місті Тахуеко.

Фотографія була пов'язана зі справою 33-річного кубинця, відомого тільки за ініціалами JLPO. Його тіло було виявлено розчленованим через кілька тижнів після того, як він вирушив до Іспанії в листопаді 2023 року в пошуках своєї дружини. Родичі чоловіка оголосили його в розшук незабаром після того, як він перестав виходити на зв'язок.

Частину останків JLPO було знайдено на цвинтарі за шість миль від Тахуеко, проте поліція встановила, що деякі частини тіла досі не знайдено. Слідство припускає, що вбивство пов'язане з любовним трикутником: чоловік приїхав у провінцію Сорія і дізнався, що його дружина має стосунки з 48-річним сусідом, Мануелем Ісла Гальярдо.

На зображенні, зробленому випадково, зображений чоловік, який завантажує білий мішок у багажник Фото: Google Maps

За версією поліції, дружина JLPO разом із коханцем спланувала вбивство. Двоюрідний брат загиблого розповів, що перед зникненням той надсилав повідомлення, які не були схожі на його стиль спілкування. У них він згадував про зустріч із дружиною та намір позбутися телефону.

Прорив у розслідуванні стався, коли слідчі виявили фотографію на Google Maps. На знімку імовірно зображений Гальярдо, який поміщає тіло JLPO в білому мішку в багажник автомобіля. Хоча особу чоловіка на фото офіційно не встановлено, слідство впевнене, що йдеться саме про коханця дружини.

12 листопада поліція заарештувала Мануеля Ісла Гальярдо і дружину JLPO за підозрою в причетності до вбивства. Слідство триває.

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