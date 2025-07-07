Пользователи Google случайно нашли "послание" инопланетян на одном острове (фото)

Пользователи Google Maps обнаружили на карте "необычный образ" на одном из островов вблизи Канады. Уфологи убеждены, что речь идет об "инопланетном знаке", тогда как специалисты и ученые скептически относятся к этой версии и говорят о специфическом феномене.

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Само "открытие" вызвало активную дискуссию среди пользователей интернета, чем на самом деле может быть это послание — действительно знаком внеземной цивилизации или мистификацией, сообщает Daily Mail.

Странную структуру заметили пользователи Google Maps вблизи канадского острова Корморант. Юзеры убеждены, что если посмотреть с севера на один из берегов, то отмель образует четкий контур в виде черепа.

Отмель острова Корморант в виде человеческого черепа Фото: Google Maps

Представитель организации UFO Sightings Daily Скот Воринг убежден, что этот череп оставили "древние пришельцы". По его мнению, именно существа внепланетного происхождения "оставили знак, мол, мы здесь были первыми".

"Я верю, что древние пришельцы создали этот череп. Они сделали это", — говорит уфолог.

В то же время далеко не все ученые разделяют этот взгляд. В частности исследователь внеземных цивилизаций Филипп Ментл считает, что пока не существует "никаких доказательств пребывания инопланетных форм жизни на Земле", а также убедительных доказательств "следов".

"Вполне вероятно, что это — естественное каменное образование, похожее на череп. Это как видеть лицо в облаках", — говорит уфолог.

Ученые считают, что этому феномену логическое объяснение, почему мы часто видим лица или черепа в случайных структурах природы. Ученые убеждены, что наш мозг пытается превратить ее в нечто знакомое и понятное непонятные пестрые фигуры, и мозг ошибается "из-за наших врожденных склонностей к определенному восприятию".

Пользователи Интернета увидели контуры черепа Фото: Google Maps

"Наша система распознавания лиц развивалась так, чтобы хорошо распознавать лица — и лучше увидеть лицо там, где его нет, чем не увидеть его там, где оно есть", — объясняет доктор Робин Креймер из университета Линкольна.

Она добавляет, что такое явление известно как "парейдолия лица" — способность человека увидеть лицо в скалах, облаках, дереве и многих других вещах. Именно такая способность помогала нашим предкам находить союзников или выявлять врагов.

"Мы склонны считать что-либо хоть немного похожим на лицо — лицом, пока не доказано обратное. Так безопаснее. Эволюционные психологи считают, что такая склонность увеличивает шансы выжить и передать гены следующим поколениям", — отмечает профессор Кевин Брукс.

Его мнение поддерживает исследовательница из Национального института здоровья США Сюзан Уордл. Она говорит, что парейдолия обычно не является признаком психического или неврологического расстройства, а скорее свидетельствует, что высокий уровень этой особенности делает некоторых людей "склонными верить в паранормальные явления".

Реакция соцсетей

Мнения пользователей относительно этого феномена разделились на два лагеря. Одни говорили о своей приверженности паранормальному, в то же время вторые поддерживали мнение ученых.Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Это просто невероятно. Потрясающе!";

"Помогите мне... Как говорили в X-Files: я хочу в это верить";

"Выглядит как обычное совпадение. Ничего внепланетного здесь нет";

"Кажется, вера во внеземное затуманивает людям здравый смысл";

"Если и есть внеземная жизнь, то нам до нее очень далеко во всех аспектах".

Ранее Фокус писал, что в Зоне 51 обнаружена загадочная треугольная башня. Внушительных масштабов сооружение, которое расположено в 128 км к северо-западу от Лас-Вегаса, было замечено на картах Google.

Впоследствии стало известно, что ЦРУ рассекретило документы о базах инопланетян. Ученые и представители Пентагона обвиняют правительство США в сокрытии доказательств существования пришельцев.