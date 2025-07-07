Користувачі Google випадково знайшли "послання" інопланетян на одному острові (фото)

Користувачі Google Maps виявили на карті "незвичний образ" на одному з островів поблизу Канади. Уфологи переконані, що мова йде про "інопланетний знак", тоді як фахівці та науковці скептично ставляться до цієї версії та говорять про специфічний феномен.

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Саме "відкриття" викликало активну дискусію серед користувачів інтернету, чим насправді може бути це послання — справді знаком позаземної цивілізації або містифікацією, повідомляє Daily Mail.

Дивну структуру помітили користувачі Google Maps поблизу канадського острова Корморант. Юзери переконані, що якщо подивитися з півночі на один з берегів, то мілина утворює чіткий контур у вигляді черепа.

Мілина острова Корморант у вигляді людського черепа Фото: Google Maps

Представник організації UFO Sightings Daily Скот Ворінг переконаний, що цей череп залишили "давні прибульці". На його думку, саме істоти позапланетного походження "залишили знак, мовляв, ми тут були першими".

"Я вірю, що древні прибульці створили цей череп. Вони зробили це", — каже уфолог.

Водночас далеко не всі науковці поділяють цей погляд. Зокрема дослідник позаземних цивілізацій Філіп Ментл вважає, що наразі не існує "ніяких доказів перебування інопланетних форм життя на Землі", а також переконливих доказів "слідів".

"Цілком ймовірно, що це — природне кам’яне утворення, схоже на череп. Це як бачити обличчя в хмарах", — каже уфолог.

Науковці вважають, що цьому феномену логічне пояснення, чому ми часто бачимо обличчя або черепи у випадкових структурах природи. Вчені переконані, що наш мозок намагається перетворити її на щось знайоме та зрозуміле незрозумілі строкаті фігури, та мозок помиляється "через наші вроджені схильності до певного сприйняття".

Користувачі Інтернету побачили контури черепа Фото: Google Maps

"Наша система розпізнавання облич розвивалася так, щоб добре розпізнавати обличчя — і краще побачити обличчя там, де його немає, ніж не побачити його там, де воно є", — пояснює докторка Робін Креймер з університету Лінкольна.

Вона додає, що таке явище відоме як "парейдолія обличчя" — здатність людини побачити обличчя в скелях, хмарах, дереві та багатьох інших речах. Саме така здатність допомагала нашим предкам знаходити союзників або виявляти ворогів.

"Ми схильні вважати будь-що хоч трохи схожим на обличчя — обличчям, допоки не доведено протилежне. Так безпечніше. Еволюційні психологи вважають, що така схильність збільшує шанси вижити та передати гени наступним поколінням", — відзначає професор Кевін Брукс.

Його думку підтримує дослідниця з Національного інституту здоров’я США Сюзан Вордл. Вона каже, що парейдолія зазвичай не є ознакою психічного чи неврологічного розладу, а радше свідчить, що високий рівень цієї особливості робить деяких людей "схильними вірити у паранормальні явища".

Реакція соцмереж

Думки користувачів щодо цього феномену розділилися на два табори. Одні говорили про свою прихильність паранормальному, водночас другі підтримували думку науковців. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Це просто неймовірно. Вражаюче!";

"Допоможіть мені… Як казали в X-Files: я хочу в це вірити";

"Виглядає як звичайний збіг. Нічого позапланетного тут нема";

"Здається, віра в позаземне затуманює людям здоровий глузд";

"Якщо і є позаземне життя, то нам до нього дуже далеко в усіх аспектах".

Раніше Фокус писав, що в Зоні 51 виявлено загадкову трикутну вежу. Значних масштабів споруда, яка розташована за 128 км на північний захід від Лас-Вегаса, була помічена на картах Google.

Згодом стало відомо, що ЦРУ розсекретило документи про бази інопланетян. Вчені та представники Пентагону звинувачують уряд США в приховуванні доказів існування прибульців.