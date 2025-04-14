Загадкову трикутну вежу в Зоні 51 виявлено на Картах Google (фото)

Користувачі у Мережі виявили таємничу трикутну вежу, яка розташована в районі горезвісної Зони 51 у пустелі Невада. Значних масштабів споруда, яка розташована за 128 км на північний захід від Лас-Вегаса, була помічена на картах Google.

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Про це повідомляє DailyMail.

У соцмережах люди вже встигли порівняти вежу з хмарочосом, витяжкою і навіть очищувачем повітря від популярного бренду. Але розташування об'єкта в Зоні 51, звісно, породило величезну кількість припущень про те, що він пов'язаний з інопланетянами.

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Зона 51 є засекреченою базою ВПС США, яку часто пов'язують із теоріями змови про НЛО.

"Це місце, де інопланетяни випробовують свої різні білі порошки", — написав один із користувачів Reddit.

Користувачі на Facebook жартували про те, що вежа схожа на гігантську гру Jenga, інший користувач назвав вежу "пультом від телевізора". Але більшість людей зійшлися на думці, що конструкція схожа на моноліт із науково-фантастичного фільму Стенлі Кубрика "2001: Космічна одіссея".

На картах Google незвичайну споруду можна знайти, просто ввівши координати в рядок пошуку — "37.24624° пн.ш., 115.82334° з.д.".

Вежа у відомій Зоні 51 Фото: Google Maps

На знімках Google видно, що "моноліт" розташований у віддаленому місці в Неваді. Вежа сусідить із великою мережею будівель, парковок і злітно-посадкових смуг. Цей секретний регіон офіційно називається аеропортом Хоумей або озером Грум.

Навколо вежі видно дорогу, яка формує петлю навколо об'єкта, а також тінь від самої вежі, що змусило декого припустити, що це гігантський сонячний годинник.

Користувачі вказали на те, що Google Maps не дає назви цієї конструкції, якщо натиснути на неї на онлайн-картах. Замість цього з'являється тільки спливаюче вікно з координатами.

Попри безліч теорій змов, схоже, у вежі є досить раціональне пояснення, яке зовсім не пов'язане з інопланетянами. Вежа використовується військовими для випробувань ефективності площі розсіювання (RCS). Для цього на вежі встановлюють макети літаків, а потім вимірюють як швидко їх виявляють радари.

"Форма і розташування вежі відповідає типу конструкцій, які використовують для встановлення повномасштабних моделей або прототипів літаків", — каже один із користувачів Facebook.

За різними даними, висота споруди становить від 45 до 57 метрів. Вона була побудована близько 20 років тому, але уряд США визнав це тільки в 2013 році. Багато в чому через секретність, яку уряд США зберігає навколо своїх військових об'єктів, це місце, ймовірно, ще довго надихатиме подібні неймовірні теорії.

Нагадаємо, у світі знову почали з'являтися незрозумілі об'єкти. Уже другий 3-метровий моноліт за цей рік з'явився в одному з регіонів США, а попередній — у Британії.