Загадочная треугольная башня в Зоне 51 обнаружена на Картах Google (фото)

Пользователи в Сети обнаружили таинственную треугольную башню, которая расположена в районе пресловутой Зоны 51 в пустыне Невада. Внушительных масштабов сооружение, которое находится в 128 км к северо-западу от Лас-Вегаса, было замечено на картах Google.

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Об этом сообщает DailyMail.

В соцсетях люди уже успели сравнить башню с небоскребом, вытяжкой и даже очистителем воздуха от популярного бренда. Но расположение объекта в Зоне 51 конечно, породило огромное количество предположение о том, что он связан с инопланетянами.

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Зона 51 является засекреченной базой ВВС США, которую часто связывают с теориями заговора об НЛО.

"Это место, где инопланетяне испытывают свои различные белые порошки", — написал один из пользователей Reddit.

Пользователи на Facebook шутили о том, что башня похожа на гигантскую игру Jenga, другой пользователь назвал башню "пультом от телевизора". Но большинство людей сошлись во мнении, что конструкция похожа на монолит из научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея".

На картах Google необычное сооружение можно найти, просто введя координаты в строку поиска – "37.24624° с.ш., 115.82334° з.д.".

Башня в известной Зоне 51 Фото: Google Maps

На снимках Google видно, что "монолит" расположен в отдаленном месте в Неваде. Башня соседствует с обширной сетью зданий, парковок и взлетно-посадочных полос. Этот секретный регион официально называется аэропортом Хоумей или озером Грум.

Вокруг башни видна дорога, которая формирует петлю вокруг объекта, а также тень от самой башни, что заставило некоторых предположить, что это гигантские солнечные часы.

Пользователи указали на то, что Google Maps не дает названия этой конструкции, если нажать на нее на онлайн-картах. Вместо этого появляется только всплывающее окно с координатами.

Несмотря на множество теорий заговоров, похоже, у башни есть достаточно рациональное объяснение, которое совсем не связано с инопланетянами. Башня используется военными для испытаний эффективности площади рассеивания (RCS). Для этого на башне устанавливаются макеты самолетов, а потом измеряют как быстро они обнаруживаются радарами.

"Форма и расположение башни соответствует типу конструкций, которые используются для установки полномасштабных моделей или прототипов самолетов", — говорит один из пользователей Facebook.

По разным данным, высота сооружения составляет от 45 до 57 метров. Оно было построено около 20 лет назад, но правительство США признало это только в 2013 году. Во многом из-за секретности, которую правительство США хранит вокруг своих военных объектов, это место, вероятно, еще долго будет вдохновлять подобные невероятные теории.

Напомним, в мире снова начали появляться необъяснимые объекты. Уже второй 3-метровй монолит за этот год появился в одном из регионов США, а предыдущий – в Британии.