Бази інопланетян існують на Землі та на Титані: ЦРУ розсекретило документи (фото)

Інопланетні бази є на Алясці, в Південній Америці та Африці. Вчені та представники Пентагону звинувачують уряд США в приховуванні доказів існування прибульців.

Related video

Позаземні істоти на Землі бачили кілька десятиліть тому, пише британський таблоїд Daily Mail із посиланням на новий документ із Центрального розвідуправління (ЦРУ) США.

У 1970-х і 1980-х роках ЦРУ проводило експерименти з людьми, які стверджували, що отримують інформацію про віддалені об'єкти, події або людей. Цей процес відомий як "дистанційне бачення".

У документі описуються ймовірні інопланетні бази на Алясці, у Південній Америці, Африці та на Титані, найбільшому супутнику Сатурна.

"Ми зіткнулися з трьома типами сутностей, пов'язаних із базами в різних точках Сонячної системи", — цитує видання зміст документа.

Один зі спостерігачів сказав, що бачив інопланетян на цих ділянках. В одного з них була дуже велика кругла голова і "абсолютно нелюдська зовнішність", а інший був "дуже блідий, з гострим носом".

Гора Хейс на Алясці довгий час була об'єктом спостережень за НЛО

Сеанс спостереження був частиною надсекретної програми ЦРУ "Зоряна брама". Під час Холодної війни за нею вербували людей для військових і розвідувальних цілей, які мають екстрасенсорні здібності.

У 1995 році програму закрили, визнавши і ненадійною з наукового погляду, і неефективною для збору розвідданих.

Гора Хейс на Алясці довгий час була об'єктом спостережень за НЛО і створення теорій про приховану підземну інопланетну базу. Численні свідки розповідали, що бачили літаючі тарілки, дивні вогні та інші неординарні явища в цьому районі.

Один з опитаних спецслужбою спостерігачів сказав, що бачив двох істот, які стоять зовні однієї з баз і виконують "рутинне завдання".

Усередині бази нібито було видно ще двох істот: перший сидів за круглою консоллю, схожим на екран об'єктом. Друга фігура виконувала інше завдання.

"Істота за пультом управління, найімовірніше, мала людську форму", — сказав він.

У Південній Америці спостерігач повідомив, що бачив дві істоти. У першої була велика округла голова на тонкій шиї. Вона зовсім не була схожа на людину, а більше на робота.

Друга сутність була більш схожа на людину, хоча в неї не було волосся і чітких рис обличчя, але вона здавалася досить доброзичливою.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися військові кадри з невідомими об'єктами, які з'являються з води. Відомий дослідник НЛО Джеремі Корбелл вважає, що відео підтверджує існування інопланетян.

Фокус уже писав, що схожий за формою на планету Сатурн НЛО завис над статуєю Христа Спасителя. Непізнаний об'єкт виділявся на тлі ясного неба.