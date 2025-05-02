Базы инопланетян существуют на Земле и на Титане: ЦРУ рассекретило документы (фото)

Инопланетные базы имеются на Аляске, в Южной Америке и Африке. Ученые и представители Пентагона винят правительство США в сокрытии доказательств существования пришельцев.

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Внеземные существа на Земле видели несколько десятилетий назад, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на новый документ из Центрального разведуправления (ЦРУ) США.

В 1970-х и 1980-х годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что получают информацию об удаленных объектах, событиях или людях. Данный процесс известен как "дистанционное видение".

В документе описываются предполагаемые инопланетные базы на Аляске, в Южной Америке, Африке и на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна.

"Мы столкнулись с тремя типами сущностей, связанных с базами в различных точках Солнечной системы", — цитирует издание содержание документа.

Один из наблюдателей сказал, что видел инопланетян на этих участках. У одного из них была очень большая круглая голова и "совершенно нечеловеческая внешность", а другой был "очень бледный, с острым носом".

Гора Хейс на Аляске долгое время была объектом наблюдений за НЛО

Сеанс наблюдения был частью сверхсекретной программы ЦРУ "Звездные врата". Во время Холодной войны по ней вербовались людей для военных и разведывательных целей, обладающих экстрасенсорными способностями.

В 1995 году программу закрыли, признав и ненадежной с научной точки зрения и неэффективной для сбора разведданных.

Гора Хейс на Аляске долгое время была объектом наблюдений за НЛО и создания теорий о скрытой подземной инопланетной базе. Многочисленные свидетели рассказывали, что видели летающие тарелки, странные огни и другие неординарные явления в этом районе.

Один из опрошенных спецслужбой наблюдателей сказал, что видел двух существ, стоящих снаружи одной из баз и выполняющих "рутинную задачу".

Внутри базы якобы было видно еще двух существ: первый сидел за круглой консолью, схожим на экран объектом. Вторая фигура выполняла другую задачу .

"Существо за пультом управления, по всей видимости, имело человеческую форму", — сказал он.

В Южной Америке наблюдатель сообщил, что видел два существа. У первого была большая округлая голова на тонкой шее. Он совершенно не был похож на человека, а больше на робота.

Вторая сущность была более схожа на человека, хотя у нее не было волос и четких черт лица, но она казалась достаточно дружелюбной.

Напомним, недавно появились военные кадры с неизвестными объектами, которые появляются из воды. Известный исследователь НЛО Джереми Корбелл считает, что видео подтверждает существование инопланетян.

Фокус уже писал, что похожий по форме на планету Сатурн НЛО завис над статуей Христа Спасителя. Неопознанный объект выделялся на фоне ясного неба.