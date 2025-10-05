В Google Картах появилась одна очень полезная функция: как ее включить и использовать

Приложение Google Maps для Android и так хвалили за множество полезных функций навигации. А теперь к ним добавилась еще одна – кнопка "Воздушная съемка", которая дает возможность легко переходить из одного режима просмотра в другой.

Функция Street View, которая позволяет виртуально исследовать местность, уже была, отмечает androidauthority.com. Но раньше там не было способа быстро перейти от режима Street View к Satellite View (виду выбранной местности со спутника). Теперь такой проблемы не будет благодаря новой кнопке Aerial, – переключаться от Street View к Satellite View можно будет за считанные секунды одним нажатием.

Как уточняют эксперты издания, в Google Maps версии 25.39.07 появился код для новой функции переключения между видом с воздуха (то есть видом со спутника) и видом с улицы в режиме просмотра улиц.

Кнопка "Воздушная съемка" открывает вид сверху крупным планом на спутниковую карту и работает как на 2D-, так и на 3D-спутниковых картах. В режиме "Воздушная съемка/Спутниковая съемка" кнопка позволяет быстро вернуться к просмотру улиц.

Правда, пока что новая кнопка находится на стадии тестирования и воспользоваться ей нельзя. Но специалисты настроены оптимистично и ожидают, что она официально запустится уже в ближайшем будущем.

