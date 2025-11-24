Навігація в Google Картах стане простішою і швидшою: 5 корисних функцій (фото)

Багато користувачів Google Maps не знають про неочевидні опції, що роблять навігатор зручнішим в експлуатації. Є п'ять неефективних звичок, від яких легко відмовитися завдяки можливостям сучасного застосунку.

Популярний картографічний сервіс давно забезпечили дрібними поліпшеннями для комфортного управління інтерфейсом. Експерт Android Police поділився своїми спостереженнями і розповів, як все оптимізувати.

Відмова від ручного введення адреси

Повне введення адреси в пошуковий рядок — нерідко зайва трата часу. Розумний рядок пошуку Google Maps починає пропонувати варіанти вже після перших введених символів, і часто досить просто вибрати потрібний пункт зі списку, що випадає. Ще швидший спосіб побудувати маршрут — вибрати потрібну точку на карті. Довге натискання на потрібний об'єкт відразу відкриває меню, де можна прокласти маршрут.

Якщо ж мета — зустрітися з кимось, то замість пересилання текстової адреси набагато ефективніше відправити посилання на своє місце розташування в реальному часі через месенджер. Це позбавляє співрозмовника необхідності копіювати текст і вставляти його в навігатор.

Фільтри замість скролінгу

Коли потрібно знайти кафе або заправку в незнайомому районі, багато користувачів починають хаотично рухати карту і наближати різні ділянки в пошуках іконок. Набагато ефективніше використовувати вбудовані фільтри у вкладці "Огляд". Натискання на кнопки "Ресторани", "Кава" або "Аптеки" під рядком пошуку миттєво відображає на карті всі відповідні заклади з їхнім рейтингом. Це позбавляє від необхідності вдивлятися в карту і допомагає швидше прийняти рішення на основі відгуків.

Збереження частих маршрутів

Регулярне введення одних і тих самих місць, які ви відвідуєте кілька разів на тиждень, також уповільнює процес. Хоча історія пошуку зберігає останні запити, для постійних маршрутів краще використовувати списки "Вибране" або "Хочу відвідати". Додавання локації до обраного закріплює її у швидкому доступі, і побудувати маршрут до спортзалу або улюбленого парку можна буквально у два дотики, не вдаючись до клавіатури.

Зум одним пальцем

Масштабування карти двома пальцями (щипком) — звичний, але не завжди зручний жест, особливо якщо ви йдете вулицею і тримаєте телефон однією рукою. Існує ризик упустити пристрій. У Google Maps давно реалізовано жест для управління однією рукою: потрібно двічі тапнути по екрану і, не відпускаючи палець після другого торкання, провести ним вгору для віддалення або вниз для наближення. Цей простий трюк робить використання карт на ходу набагато безпечнішим і зручнішим.

Перевірка заторів до початку поїздки

Багато водіїв покладаються на навігатор, який показує затори вже в процесі руху. Однак більш далекоглядний підхід — вмикати шар "Затори" ще до початку поїздки. Натискання на іконку шарів і вибір режиму трафіку дає загальну картину завантаженості доріг у місті. Оцінка ситуації заздалегідь допомагає вибрати принципово інший маршрут або час виїзду, замість того щоб сподіватися на те, що навігатор зможе об'їхати затор, коли ви вже в нього потрапили.

Раніше повідомлялося про 4 зручні функції Google Карт, що спрощують життя. Напередодні святкового сезону Google вирішила зробити поїздки менш стресовими. Компанія анонсувала масштабне оновлення для Google Карт на iOS і Android, додавши чотири корисні функції.