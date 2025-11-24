Навигация в Google Картах станет проще и быстрее: 5 полезных функций (фото)

Многие пользователи Google Maps не знают про неочевидные опции, делающие навигатор удобнее в эксплуатации. Есть пять неэффективных привычек, от которых легко отказаться благодаря возможностям современного приложения.

Популярный картографический сервис давно снабдили мелкими улучшениями для комфортного управления интерфейсом. Эксперт Android Police поделился своими наблюдениями и рассказал, как все оптимизировать.

Отказ от ручного ввода адреса

Полный ввод адреса в поисковую строку — нередко лишняя трата времени. Умная строка поиска Google Maps начинает предлагать варианты уже после первых введенных символов, и зачастую достаточно просто выбрать нужный пункт из выпадающего списка. Еще более быстрый способ построить маршрут — выбрать нужную точку на карте. Долгое нажатие на нужный объект сразу открывает меню, где можно проложить маршрут.

Если же цель — встретиться с кем-то, то вместо пересылки текстового адреса гораздо эффективнее отправить ссылку на свое местоположение в реальном времени через мессенджер. Это избавляет собеседника от необходимости копировать текст и вставлять его в навигатор.

Google Карты: ввод адреса и шеринг геолокации в реальном времени Фото: Android Police

Фильтры вместо скроллинга

Когда нужно найти кафе или заправку в незнакомом районе, многие пользователи начинают хаотично двигать карту и приближать разные участки в поисках иконок. Гораздо эффективнее использовать встроенные фильтры во вкладке "Обзор". Нажатие на кнопки "Рестораны", "Кофе" или "Аптеки" под строкой поиска мгновенно отображает на карте все подходящие заведения с их рейтингом. Это избавляет от необходимости всматриваться в карту и помогает быстрее принять решение на основе отзывов.

Сохранение частых маршрутов

Регулярный ввод одних и тех же мест, которые вы посещаете пару раз в неделю, также замедляет процесс. Хотя история поиска хранит последние запросы, для постоянных маршрутов лучше использовать списки "Избранное" или "Хочу посетить". Добавление локации в избранное закрепляет ее в быстром доступе, и построить маршрут к спортзалу или любимому парку можно буквально в два касания, не прибегая к клавиатуре.

Зум одним пальцем

Масштабирование карты двумя пальцами (щипком) — привычный, но не всегда удобный жест, особенно если вы идете по улице и держите телефон одной рукой. Существует риск выронить устройство. В Google Maps давно реализован жест для управления одной рукой: нужно дважды тапнуть по экрану и, не отпуская палец после второго касания, провести им вверх для отдаления или вниз для приближения. Этот простой трюк делает использование карт на ходу намного безопаснее и удобнее.

Проверка пробок в Google Картах Фото: Android Police

Проверка пробок до начала поездки

Многие водители полагаются на навигатор, который показывает пробки уже в процессе движения. Однако более дальновидный подход — включать слой "Пробки" еще до начала поездки. Нажатие на иконку слоев и выбор режима трафика дает общую картину загруженности дорог в городе. Оценка ситуации заранее помогает выбрать принципиально иной маршрут или время выезда, вместо того чтобы надеяться на то, что навигатор сможет объехать затор, когда вы уже в него попали.

