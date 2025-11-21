Google Карты уже не будут прежними: 4 удобные функции, которые упростят вам жизнь (фото)

В преддверии праздничного сезона Google решила сделать поездки менее стрессовыми. Компания анонсировала масштабное обновление для Google Карт на iOS и Android, добавив четыре полезные функции.

Нововведения коснулись всего: от поиска ресторанов до планирования зарядки электромобиля. Главная цель — сделать навигатор удобным и "умным" помощником, который знает все наперед, пишет PhoneArena.

Умные подсказки от Gemini

Google продолжает активно внедрять искусственный интеллект во все свои сервисы, и Карты не стали исключением. Теперь, когда вы ищете маршрут к ресторану, отелю или концертному залу, прокрутив экран вниз, вы увидите новый раздел "Что нужно знать перед поездкой".

ИИ-модель Gemini анализирует тысячи отзывов и собирает самую важную информацию в одном месте. Она подскажет, нужно ли бронировать столик заранее, есть ли в заведении секретное меню и, что особенно важно, где лучше всего припарковаться рядом с местом назначения. Google сравнивает эту функцию с наличием опытного гида, который всегда под рукой. Апдейт уже начал появляться у пользователей на обеих мобильных платформах.

Новая вкладка "Обзор"

Раздел "Обзор" (Explore) также получила апгрейд. Теперь, смахнув вверх, можно быстро найти трендовые кафе, развлечения и интересные места поблизости. Google упростила доступ к курируемым спискам от таких авторитетных источников, как Lonely Planet, OpenTable и Viator, а также от популярных местных блогеров. Это поможет быстрее находить новые любимые места, не тратя часы на чтение путеводителей. Функция станет доступна на iOS и Android в течение этого месяца.

Новые функции Google Карт: "Что нужно знать перед поездкой" и переработанная вкладка "Обзор". Фото: Phone Arena

Прогноз доступности зарядок для электрокаров

Для владельцев электромобилей Google подготовила, пожалуй, самую полезную фишку. Google Карты уже умеют показывать зарядные станции, но теперь они научились предсказывать важный момент. Используя ИИ для анализа прежних данных и текущей загруженности, алгоритм спрогнозирует, сколько зарядных портов будет свободно именно к тому моменту, когда вы доедете до станции.

Это поможет избежать ситуаций, когда вы приезжаете к зарядке, а там очередь. Достаточно просто ввести в поиск "EV chargers". Функция начнет работать на следующей неделе в Android Auto и автомобилях со встроенными сервисами Google.

Анонимные отзывы

Наконец, Google разрешила оставлять отзывы инкогнито. Если вы хотите похвалить любимое заведение пекарню, но не хотите светить свое настоящее имя в Google аккаунте, теперь можно создать отдельный никнейм и выбрать аватар специально для отзывов. Это позволит делиться мнением более свободно, сохраняя при этом конфиденциальность. Функция станет доступна по всему миру на всех платформах уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что Google Карты получили новую удобную функцию. Google интегрирует продвинутого ИИ-помощника Gemini в Google Карты. Инструмент придет на смену Google Assistant и сделает навигацию более интуитивной и удобной.