Навигация не будет прежней: Google Карты получили новую удобную функцию (фото)

Google интегрирует продвинутого ИИ-помощника Gemini в Google Карты. Инструмент придет на смену Google Assistant и сделает навигацию более интуитивной и удобной.

Апдейт уже начал распространяться на Android и iOS. Он превращает Google Карты из простого навигатора в полноценного персонального ассистента, способного понимать сложные запросы и помогать в планировании поездок, пишет Android Central.

Одним из главных нововведений стала навигация по ориентирам. Вместо сухих команд вроде "через 200 метров поверните налево", Gemini будет давать более понятные и естественные подсказки, используя заметные объекты.

Варианты запросов к Gemini в Google Картах Фото: Google

Например, ИИ сможет сказать: "Поверните направо сразу после заправки" или "Ваш поворот будет за тем рестораном". Для этого ИИ в реальном времени анализирует не только карту, но и фотографии из "Панорам", информацию о миллионах заведений и отзывы пользователей.

Проактивные оповещения и сложные запросы

Gemini будет не только вести по маршруту, но и заранее предупреждать о возможных проблемах. Система умеет заранее присылать уведомления о пробках, авариях или дорожных работах на вашем пути, даже если вы не используете навигатор в данный момент.

Кроме того, ассистент научился понимать сложные, многосоставные запросы. Скажем, удобно попросить его найти "недорогой ресторан поблизости с веганскими опциями", и Gemini подберет подходящие варианты, а затем сразу построит к ним маршрут.

Умный навигатор, интеграция Google Lens и оповещения о препятствиях от Gemini в Google Картах Фото: Google

Интеграция с Lens и другими сервисами

В Google Карты теперь встроен и сервис визуального поиска Lens (Google Объектив). Можно навести камеру на здание и спросить у Gemini, что это за место и чем оно примечательно.

Более того, Gemini будет интегрирован с другими сервисами Google. Нетрудно попросить его составить краткую сводку последних электронных писем, пока стоите в пробке, или добавить встречу в Google Календарь, не выходя из режима навигации.

Новые функции будут распространяться постепенно и станут доступны всем пользователям в регионах, где официально поддерживается Gemini. Украина входит в их число.

