Apple сдалась и заплатила Google 1 млрд долларов: iPhone получит функцию конкурента

Apple отстает в гонке нейросетей и, по слухам, готова заключить сделку с Google на этой почве. По слухам, IT-гигант заплатит около $1 млрд в год за использование продвинутой ИИ-модели Gemini для мощного обновления Siri.

Голосовой ассистент Siri давно уступает Google Assistant и Alexa в умении понимать сложные запросы и работать с контекстом. Чтобы наверстать упущенное, Apple, похоже, решила пойти на беспрецедентный шаг и приобрести технологии у своего главного соперника, пишет Android Central со ссылкой на Bloomberg.

Что именно покупает Apple

По данным источников, речь идет о кастомной версии ИИ-модели Gemini с 1,2 триллионами параметров. Для сравнения, фирменный аналог Apple, который применяется сейчас, имеет всего около 150 миллиардов параметров. Такой апгрейд должен сделать Siri на порядок "умнее".

При этом калифорнийский бренд не будет отказываться от своего главного принципа — конфиденциальности. Сообщается, что Apple будет запускать Gemini на собственных серверах Private Cloud Compute. Это означает, что Google предоставит только саму технологию, а все данные пользователей останутся внутри экосистемы Apple. Никаких упоминаний Google или одноименного поисковика в интерфейсе iPhone не будет — вся интеграция будет происходить незаметно для пользователя.

Google Gemini уже сейчас можно опробовать на iPhone через приложение Фото: Foundry

Когда ждать новую Siri

Ожидается, что улучшенная Siri на базе Gemini дебютирует весной 2026 года, скорее всего, в составе обновления iOS 26.4.

Этот шаг назвали разумным временным решением для Apple. Корпорация получает доступ к одному из самых мощных в мире ИИ-ассистентов прямо сейчас, выигрывая время для разработки собственного, не менее продвинутого решения. По слухам, Apple уже трудится над своей облачной моделью с примерно 1 триллионом параметров.

Стоит отметить, что детали сделки еще не обнародованы и могут измениться. Кроме того, большее количество параметров не всегда означает лучший пользовательский опыт. Многое будет зависеть от качества интеграции, скорости ответа и того, как Apple сможет обеспечить приватность.

Тем не менее, если соглашение состоится, это станет одним из самых громких и неожиданных партнерств в IT-отрасли. А для пользователей iPhone это означает, что их голосовой ассистент наконец-то сможет на равных конкурировать с передовыми решениями на рынке.

