Apple здалася і заплатила Google 1 млрд доларів: iPhone отримає функцію конкурента

Apple відстає в перегонах нейромереж і, за чутками, готова укласти угоду з Google на цьому ґрунті. За чутками, IT-гігант заплатить близько $1 млрд на рік за використання просунутої ШІ-моделі Gemini для потужного оновлення Siri.

Голосовий асистент Siri давно поступається Google Assistant і Alexa в умінні розуміти складні запити і працювати з контекстом. Щоб надолужити згаяне, Apple, схоже, вирішила піти на безпрецедентний крок і придбати технології у свого головного суперника, пише Android Central з посиланням на Bloomberg.

Що саме купує Apple

За даними джерел, йдеться про кастомну версію ШІ-моделі Gemini з 1,2 трильйонами параметрів. Для порівняння, фірмовий аналог Apple, який застосовується зараз, має всього близько 150 мільярдів параметрів. Такий апгрейд має зробити Siri на порядок "розумнішою".

При цьому каліфорнійський бренд не відмовлятиметься від свого головного принципу — конфіденційності. Повідомляється, що Apple запускатиме Gemini на власних серверах Private Cloud Compute. Це означає, що Google надасть тільки саму технологію, а всі дані користувачів залишаться всередині екосистеми Apple. Жодних згадок Google або однойменного пошуковика в інтерфейсі iPhone не буде — вся інтеграція відбуватиметься непомітно для користувача.

Google Gemini вже зараз можна випробувати на iPhone через додаток Фото: Foundry

Коли чекати на нову Siri

Очікується, що поліпшена Siri на базі Gemini дебютує навесні 2026 року, найімовірніше, у складі оновлення iOS 26.4.

Цей крок назвали розумним тимчасовим рішенням для Apple. Корпорація отримує доступ до одного з найпотужніших у світі ШІ-асистентів просто зараз, виграючи час для розробки власного, не менш просунутого рішення. З чуток, Apple вже працює над своєю хмарною моделлю з приблизно 1 трильйоном параметрів.

Варто зазначити, що деталі угоди ще не оприлюднені і можуть змінитися. Крім того, більша кількість параметрів не завжди означає кращий користувацький досвід. Багато чого залежатиме від якості інтеграції, швидкості відповіді і того, як Apple зможе забезпечити приватність.

Проте, якщо угода відбудеться, це стане одним із найгучніших і найнесподіваніших партнерств в IT-галузі. А для користувачів iPhone це означає, що їхній голосовий асистент нарешті зможе на рівних конкурувати з передовими рішеннями на ринку.

Раніше Фокус писав, що в новому ШІ-пошуку Google з'явиться настирлива реклама. Google підтвердила, що в її новому "Режимі ШІ" з'явиться реклама. Причому вона буде "розумною" і персоналізованою, заснованою на ваших особистих запитах, вподобаннях і навіть даних з Gmail і Google Drive.