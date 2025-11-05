У новому ШІ-пошуку Google з'явиться настирлива реклама: який це має вигляд (фото)

Google підтвердила, що в її новому "Режимі ШІ" з'явиться реклама. Причому вона буде "розумною" і персоналізованою, заснованою на ваших особистих запитах, вподобаннях і навіть даних з Gmail і Google Drive.

На тлі падіння доходів від традиційної пошукової реклами, Google активно шукає нові способи монетизації своїх АІ-сервісів. І, судячи з усього, компанія робить ставку на спонсорські повідомлення всередині нового АІ-режиму, який доповнює класичний пошуковий рядок, пише Bleeping Computer.

"ШІ, який знає про вас усе"

Сьогодні у Google є дві АІ-функції в пошуку. Перша — AI Overviews ("Огляд від ШІ"), яка дає коротку вижимку вгорі сторінки. Друга, потужніша — це AI Mode ("Режим ШІ"), повноцінний чат-бот у стилі ChatGPT. Саме в ньому і планується впроваджувати новий формат реклами. Представник Google Роббі Стайн у нещодавньому подкасті пояснив, як це може виглядати. За його словами, АІ-пошук відкриває абсолютно нові можливості для рекламодавців.

Наприклад, ви зможете поставити складне, багатоскладове запитання: "Я шукаю ресторан для великої компанії, у мене алергія на горіхи, важливо, щоб було світло і можна було забронювати столик заздалегідь. Що порадиш?". АІ-пошук не тільки підбере відповідні варіанти, а й може показати серед них релевантну рекламу. Або ви можете сфотографувати своє взуття і запитати: "Підбери мені щось схоже, але іншого бренду". І тут ШІ зможе запропонувати вам рекламні оголошення від взуттєвих магазинів.

Такий вигляд має реклама в розділі "Огляд від ШІ" Фото: Google

Що примітно, Google планує інтегрувати у свій ШІ-пошук й інші сервіси, такі як Gmail і Google Drive. Це означає, що для підбору реклами система зможе використовувати інформацію з ваших листів, документів і календаря. Звучить дещо тривожно, зазначають експерти, але, схоже, це і є майбутнє персоналізованої реклами.

Google вже проводить обмежені експерименти з рекламою в АІ-пошуку. Поки що незрозуміло, як саме вона виглядатиме і наскільки настирливою виявиться. Однак очевидно, що рекламний бізнес, який приносить IT-гігантові десятки мільярдів доларів, тепер еволюціонує, стаючи ще більш "розумним" і всепроникним.

