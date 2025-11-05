В новом ИИ-поиске Google появится назойливая реклама: как это выглядит (фото)

Google подтвердила, что в ее новом "Режиме ИИ" появится реклама. Причем она будет "умной" и персонализированной, основанной на ваших личных запросах, предпочтениях и даже данных из Gmail и Google Drive.

На фоне падения доходов от традиционной поисковой рекламы, Google активно ищет новые способы монетизации своих ИИ-сервисов. И, судя по всему, компания делает ставку на спонсорские сообщения внутри нового ИИ-режима, который дополняет классическую поисковую строку, пишет Bleeping Computer.

"ИИ, который знает о вас все"

Сегодня у Google есть две ИИ-функции в поиске. Первая — AI Overviews ("Обзор от ИИ"), которая дает краткую выжимку вверху страницы. Вторая, более мощная — это AI Mode ("Режим ИИ"), полноценный чат-бот в стиле ChatGPT. Именно в нем и планируется внедрять новый формат рекламы. Представитель Google Робби Стайн в недавнем подкасте объяснил, как это может выглядеть. По его словам, ИИ-поиск открывает совершенно новые возможности для рекламодателей.

Например, вы сможете задать сложный, многосоставной вопрос: "Я ищу ресторан для большой компании, у меня аллергия на орехи, важно, чтобы было светло и можно было забронировать столик заранее. Что посоветуешь?". ИИ-поиск не только подберет подходящие варианты, но и может показать среди них релевантную рекламу. Или вы можете сфотографировать свою обувь и спросить: "Подбери мне что-то похожее, но другого бренда". И здесь ИИ сможет предложить вам рекламные объявления от обувных магазинов.

Так выглядит реклама в разделе "Обзор от ИИ" Фото: Google

Что примечательно, Google планирует интегрировать в свой ИИ-поиск и другие сервисы, такие как Gmail и Google Drive. Это означает, что для подбора рекламы система сможет использовать информацию из ваших писем, документов и календаря. Звучит несколько тревожно, отмечают эксперты, но, похоже, это и есть будущее персонализированной рекламы.

Google уже проводит ограниченные эксперименты с рекламой в ИИ-поиске. Пока неясно, как именно она будет выглядеть и насколько назойливой окажется. Однако очевидно, что рекламный бизнес, который приносит IT-гиганту десятки миллиардов долларов, теперь эволюционирует, становясь еще более "умным" и всепроникающим.

