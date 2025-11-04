Google Карты получат важную функцию на случай блэкаутов: как она работает (фото)

В бета-версии Google Карт для Android нашли новый режим экономии энергии. Он может пригодиться, когда заряд батареи на исходе, но необходима навигация.

Google готовит для своего картографического сервиса особый режим энергосбережения, который будет работать независимо от общесистемных настроек телефона. Он превращает интерфейс в черно-белую, минималистичную схему, оставляя только самую необходимую информацию для навигации, пишет GSMArena.

Как это выглядит

Судя по коду приложения и скриншотам, новый пресет будет активироваться необычным способом — нажатием на кнопку питания смартфона. После активации интерфейс карт кардинально меняется: он становится монохромным и упрощенным.

На экране остаются только самые важные элементы:

Стрелка, указывающая направление движения.

Примерное время прибытия (ETA).

Оставшееся время в пути.

Оставшееся расстояние.

Режим энергосбережения в Google Картах: скриншоты бета-версии Фото: Android Authority

При этом с экрана исчезают все лишние детали, включая названия улиц. Предполагается, что голосовые подсказки навигатора продолжат работать, поэтому основная идея, вероятно, в том, чтобы можно было положить телефон в карман и ориентироваться исключительно по звуку, не тратя драгоценный заряд на подсветку экрана.

Главным образом темное оформление поможет сэкономит заряд владельцам телефонов с OLED-экранами. Все потому, что черные пиксели на таких матрицах не подсвечиваются, что сокращает расход аккумулятора.

Когда ждать

Несмотря на, возможно, излишний минимализм, такой режим имеет место в критических ситуациях, когда каждый процент заряда на счету. Например, во время блэкаутов, когда смартфон становится главным средством связи и навигации, но зарядить его негде. Также он пригодится в походах, когда вы далеко от розетки.

Сообщается, что поддерживаются пешеходная, автомобильная и мото-навигация. А вот с общественным транспортом могут быть проблемы: из-за отсутствия названий улиц и номеров маршрутов, недостаток сведений на экране может оказаться неудобным.

Сейчас новая функция находится в разработке и не доступна для широкой публики. Однако ее появление в бета-версии говорит о том, что официальный релиз может состояться в ближайшие недели или месяцы. Не исключено, что финальный вариант будет выглядеть слегка иначе.

