Удобная функция сделает Google Карты намного "умнее": как ее включить (фото)

В бета-версии Google Maps для Android нашли интересное новшество. Умный ИИ-помощник Gemini, судя по всему, скоро придет на смену стандартному Google Assistant. Голосовое управление навигацией обещают вывести на новый уровень.

Google продолжает заменять устаревшего "Google Ассистента" на продвинутую языковую модель Gemini во всех своих сервисах. И картографическое приложение компании не останется в стороне, пишет Android Authority.

Что изменится

В крайней бета-версии "Карт" энтузиастам удалось активировать свежее нововведение. Теперь при нажатии на иконку микрофона во время навигации вызывается не Google Assistant, а Gemini. Иконка микрофона при этом превращается в значок Gemini.

Это не просто замена одного инструмента на другого. Gemini привносит ряд любопытных возможностей, которые были недоступны раньше:

Управление маршрутом голосом: Теперь можно будет попросить Gemini перестроить маршрут устной командой, чтобы избежать, например, платных дорог или автомагистралей. Ассистент сделает это сам, без необходимости открывать меню и менять настройки вручную.

Любые вопросы в пути: Gemini сможет отвечать на вопросы, не связанные с навигацией. Например, можно будет спросить о погоде в пункте назначения или о чем-то еще, не выходя из режима навигации.

Глубокая интеграция: В настройках "Google Карт" появится пункт для управления Gemini, который будет перенаправлять в основное приложение ассистента для более тонкой настройки.

Gemini в "Google Картах" Фото: Android Authority

Когда ждать

На данный момент опция еще не доступна для широкой публики. Она была найдена в бета-версии утилиты, и пока неясно, когда именно Google внедрит ее для всех. Судя по тому, что функция уже доступна в бете, ее официальный релиз может состояться в ближайшие недели или месяцы.

Когда это произойдет, для ее активации понадобится просто обновить приложение "Google Карты" и отдельный сервис Gemini, а затем в настройках выбрать последнего в качестве ассистента по умолчанию.

