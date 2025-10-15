Зручна функція зробить Google Карти набагато "розумнішими": як її увімкнути (фото)

У бета-версії Google Maps для Android знайшли цікаве нововведення. Розумний ШІ-помічник Gemini, судячи з усього, скоро прийде на зміну стандартному Google Assistant. Голосове управління навігацією обіцяють вивести на новий рівень.

Google продовжує замінювати застарілого "Google Асистента" на просунуту мовну модель Gemini у всіх своїх сервісах. І картографічний додаток компанії не залишиться осторонь, пише Android Authority.

Що зміниться

У крайній бета-версії "Карт" ентузіастам вдалося активувати свіже нововведення. Тепер при натисканні на іконку мікрофона під час навігації викликається не Google Assistant, а Gemini. Іконка мікрофона при цьому перетворюється на значок Gemini.

Це не просто заміна одного інструменту на інший. Gemini привносить низку цікавих можливостей, які були недоступні раніше:

Керування маршрутом голосом: Тепер можна буде попросити Gemini перебудувати маршрут усною командою, щоб уникнути, наприклад, платних доріг або автомагістралей. Асистент зробить це сам, без необхідності відкривати меню і змінювати налаштування вручну.

Будь-які запитання в дорозі: Gemini зможе відповідати на запитання, не пов'язані з навігацією. Наприклад, можна буде запитати про погоду в пункті призначення або про щось ще, не виходячи з режиму навігації.

Глибока інтеграція: У налаштуваннях "Google Карт" з'явиться пункт для управління Gemini, який буде перенаправляти в основний застосунок асистента для більш тонкого налаштування.

Gemini в "Google Картах" Фото: Android Authority

Коли чекати

Наразі опція ще не доступна для широкої публіки. Вона була знайдена в бета-версії утиліти, і поки незрозуміло, коли саме Google впровадить її для всіх. Судячи з того, що функція вже доступна в беті, її офіційний реліз може відбутися найближчими тижнями або місяцями.

Коли це станеться, для її активації знадобиться просто оновити застосунок "Google Карти" та окремий сервіс Gemini, а потім у налаштуваннях вибрати останнього як асистента за замовчуванням.

