Google Карти отримають важливу функцію на випадок блекаутів: як вона працює (фото)

У бета-версії Google Карт для Android знайшли новий режим економії енергії. Він може стати в пригоді, коли заряд батареї закінчується, але необхідна навігація.

Google готує для свого картографічного сервісу особливий режим енергозбереження, який працюватиме незалежно від загальносистемних налаштувань телефону. Він перетворює інтерфейс на чорно-білу, мінімалістичну схему, залишаючи тільки найнеобхіднішу інформацію для навігації, пише GSMArena.

Як це виглядає

Судячи з коду додатка і скріншотів, новий пресет буде активуватися незвичайним способом — натисканням на кнопку живлення смартфона. Після активації інтерфейс карт кардинально змінюється: він стає монохромним і спрощеним.

На екрані залишаються тільки найважливіші елементи:

Стрілка, що вказує напрямок руху.

Приблизний час прибуття (ETA).

Час, що залишився в дорозі.

Відстань, що залишилася.

Відео дня

Режим енергозбереження в Google Картах: скріншоти бета-версії Фото: Android Authority

При цьому з екрана зникають усі зайві деталі, включно з назвами вулиць. Передбачається, що голосові підказки навігатора продовжать працювати, тож основна ідея, імовірно, в тому, щоб можна було покласти телефон у кишеню і орієнтуватися винятково за звуком, не витрачаючи дорогоцінний заряд на підсвічування екрана.

Головним чином темне оформлення допоможе заощадить заряд власникам телефонів з OLED-екранами. Усе тому, що чорні пікселі на таких матрицях не підсвічуються, що скорочує витрату акумулятора.

Коли чекати

Попри, можливо, зайвий мінімалізм, такий режим має місце в критичних ситуаціях, коли кожен відсоток заряду на рахунку. Наприклад, під час блекаутів, коли смартфон стає головним засобом зв'язку та навігації, але зарядити його ніде. Також він стане в пригоді в походах, коли ви далеко від розетки.

Повідомляється, що підтримуються пішохідна, автомобільна та мото-навігація. А ось із громадським транспортом можуть бути проблеми: через відсутність назв вулиць і номерів маршрутів, брак відомостей на екрані може виявитися незручним.

Наразі нова функція перебуває в розробці та не доступна для широкого загалу. Однак її поява в бета-версії свідчить про те, що офіційний реліз може відбутися в найближчі тижні або місяці. Не виключено, що фінальний варіант матиме дещо інший вигляд.

Раніше Фокус писав, що зручна функція зробить Google Карти набагато "розумнішими". У Google Maps для Android розумний ШІ-помічник Gemini, судячи з усього, скоро прийде на зміну стандартному Google Assistant. Голосове управління навігацією обіцяють вивести на новий рівень.