Навігація не буде колишньою: Google Карти отримали нову зручну функцію (фото)

Google інтегрує просунутого ШІ-помічника Gemini в Google Карти. Інструмент прийде на зміну Google Assistant і зробить навігацію більш інтуїтивною і зручною.

Апдейт уже почав поширюватися на Android та iOS. Він перетворює Google Карти з простого навігатора на повноцінного персонального асистента, здатного розуміти складні запити і допомагати в плануванні поїздок, пише Android Central.

Одним із головних нововведень стала навігація за орієнтирами. Замість сухих команд на кшталт "через 200 метрів поверніть ліворуч", Gemini буде давати більш зрозумілі та природні підказки, використовуючи помітні об'єкти.

Варіанти запитів до Gemini в Google Картах Фото: Google

Наприклад, ШІ зможе сказати: "Поверніть праворуч одразу після заправки" або "Ваш поворот буде за тим рестораном". Для цього ШІ в реальному часі аналізує не тільки карту, а й фотографії з "Панорам", інформацію про мільйони закладів та відгуки користувачів.

Проактивні сповіщення та складні запити

Gemini буде не тільки вести за маршрутом, а й заздалегідь попереджати про можливі проблеми. Система вміє заздалегідь надсилати повідомлення про затори, аварії або дорожні роботи на вашому шляху, навіть якщо ви не використовуєте навігатор у цей момент.

Крім того, асистент навчився розуміти складні, багатоскладові запити. Скажімо, зручно попросити його знайти "недорогий ресторан поблизу з веганськими опціями", і Gemini підбере відповідні варіанти, а потім відразу побудує до них маршрут.

Розумний навігатор, інтеграція Google Lens та сповіщення про перешкоди від Gemini в Google Картах Фото: Google

Інтеграція з Lens та іншими сервісами

У Google Карти тепер вбудований і сервіс візуального пошуку Lens (Google Об'єктив). Можна навести камеру на будівлю і запитати у Gemini, що це за місце і чим воно примітне.

Ба більше, Gemini буде інтегрований з іншими сервісами Google. Неважко попросити його скласти стисле зведення останніх електронних листів, поки стоїте в заторі, або додати зустріч у Google Календар, не виходячи з режиму навігації.

Нові функції поширюватимуться поступово і стануть доступні всім користувачам у регіонах, де офіційно підтримується Gemini. Україна входить до їх числа.

