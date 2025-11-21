Google Карти вже не будуть колишніми: 4 зручні функції, які спростять вам життя (фото)

Напередодні святкового сезону Google вирішила зробити поїздки менш стресовими. Компанія анонсувала масштабне оновлення для Google Карт на iOS і Android, додавши чотири корисні функції.

Нововведення торкнулися всього: від пошуку ресторанів до планування зарядки електромобіля. Головна мета — зробити навігатор зручним і "розумним" помічником, який знає все наперед, пише PhoneArena.

Розумні підказки від Gemini

Google продовжує активно впроваджувати штучний інтелект в усі свої сервіси, і Карти не стали винятком. Тепер, коли ви шукаєте маршрут до ресторану, готелю або концертного залу, прокрутивши екран униз, ви побачите новий розділ "Що потрібно знати перед поїздкою".

ШІ-модель Gemini аналізує тисячі відгуків і збирає найважливішу інформацію в одному місці. Вона підкаже, чи потрібно бронювати столик заздалегідь, чи є в закладі секретне меню і, що особливо важливо, де найкраще припаркуватися поруч із місцем призначення. Google порівнює цю функцію з наявністю досвідченого гіда, який завжди під рукою. Апдейт уже почав з'являтися у користувачів на обох мобільних платформах.

Нова вкладка "Огляд"

Розділ "Огляд" (Explore) також отримав апгрейд. Тепер, змахнувши вгору, можна швидко знайти трендові кафе, розваги та цікаві місця поблизу. Google спростила доступ до кураторських списків від таких авторитетних джерел, як Lonely Planet, OpenTable і Viator, а також від популярних місцевих блогерів. Це допоможе швидше знаходити нові улюблені місця, не витрачаючи години на читання путівників. Функція стане доступна на iOS та Android протягом цього місяця.

Нові функції Google Карт: "Що потрібно знати перед поїздкою" і перероблена вкладка "Огляд". Фото: Phone Arena

Прогноз доступності зарядок для електрокарів

Для власників електромобілів Google підготувала, мабуть, найкориснішу фішку. Google Карти вже вміють показувати зарядні станції, але тепер вони навчилися передбачати важливий момент. Використовуючи ШІ для аналізу колишніх даних і поточної завантаженості, алгоритм спрогнозує, скільки зарядних портів буде вільно саме до того моменту, коли ви доїдете до станції.

Це допоможе уникнути ситуацій, коли ви приїжджаєте до зарядки, а там черга. Достатньо просто ввести в пошук "EV chargers". Функція почне працювати наступного тижня в Android Auto і автомобілях із вбудованими сервісами Google.

Анонімні відгуки

Нарешті, Google дозволила залишати відгуки інкогніто. Якщо ви хочете похвалити улюблений заклад пекарню, але не хочете світити своє справжнє ім'я в Google акаунті, тепер можна створити окремий нікнейм і вибрати аватар спеціально для відгуків. Це дасть змогу ділитися думкою більш вільно, зберігаючи при цьому конфіденційність. Функція стане доступною по всьому світу на всіх платформах уже цього місяця.

Раніше повідомлялося, що Google Карти отримали нову зручну функцію. Google інтегрує просунутого ШІ-помічника Gemini в Google Карти. Інструмент прийде на зміну Google Assistant і зробить навігацію більш інтуїтивною і зручною.