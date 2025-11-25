В Google Картах появились новые полезные функции: навигация кардинально изменится

Последнее обновление Google Maps включает набор инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ), призванный вывести приложение за пределы простой навигации.

В основе обновления лежит "агент-конструктор" — система, которая позволяет описать свой запрос простым языком и автоматически генерирует проект для пользователя. Об этом пишет The Economic Times.

Сообщается, что после создания черновика вы можете экспортировать код, протестировать его с помощью собственных ключей API и выполнить дальнейшие итерации с помощью таких платформ, как Firebase Studio.

В дополнение к этому Google Maps получили "стилизационного агента", который позволяет брендам, разработчикам и обычным пользователям выбирать эстетику карт, применять определенные цветовые темы, иконографию или стили макета, чтобы придать проекту карты уникальный вид.

Відео дня

Google также представляет функцию Grounding Lite, построенную на существующем доступе компании к картографическим данным через Gemini API. Она помогает разработчикам связывать собственные модели или ИИ-помощников с реальными картографическими данными и контекстом местоположения.

Важно

Навигация в Google Картах станет проще и быстрее: 5 полезных функций (фото)

Как объясняют в издании, так называемый MCP-сервер (Model Context Protocol) подключается к технической документации и данным Google Maps. Это позволяет отвечать на вопросы вроде "Как далеко ближайший продуктовый магазин?", или отображать результаты в виде списка, карты или 3D-визуализации.

По словам авторов статьи, с новыми функциями Google Maps превращаются в платформу для создателей. Теперь бизнес может встраивать интерактивные карты в кампании, педагоги могут создавать увлекательные визуальные туры, СМИ могут интегрировать карты на основе проектов для улучшения истории.

"Для создателей контента и работы в медиа и сторителлинга это открывает новые возможности. Представьте себе интерактивную статью, где читатели исследуют карту города и просматривают данные в реальном времени, или увлекательную функцию, которая использует стилизованные карты для усиления рассказа бренда", — говорится в статье.

Напомним, в Google Maps появилась кнопка "Воздушная съемка", которая дает возможность легко переходить из одного режима просмотра в другой.

Фокус также сообщал, что в бета-версии Google Карт нашли режим экономии энергии, который может пригодиться, когда заряд батареи заканчивается.