В Google Картах появились новые полезные функции: навигация кардинально изменится
Последнее обновление Google Maps включает набор инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ), призванный вывести приложение за пределы простой навигации.
В основе обновления лежит "агент-конструктор" — система, которая позволяет описать свой запрос простым языком и автоматически генерирует проект для пользователя. Об этом пишет The Economic Times.
Сообщается, что после создания черновика вы можете экспортировать код, протестировать его с помощью собственных ключей API и выполнить дальнейшие итерации с помощью таких платформ, как Firebase Studio.
В дополнение к этому Google Maps получили "стилизационного агента", который позволяет брендам, разработчикам и обычным пользователям выбирать эстетику карт, применять определенные цветовые темы, иконографию или стили макета, чтобы придать проекту карты уникальный вид.
Google также представляет функцию Grounding Lite, построенную на существующем доступе компании к картографическим данным через Gemini API. Она помогает разработчикам связывать собственные модели или ИИ-помощников с реальными картографическими данными и контекстом местоположения.Важно
Как объясняют в издании, так называемый MCP-сервер (Model Context Protocol) подключается к технической документации и данным Google Maps. Это позволяет отвечать на вопросы вроде "Как далеко ближайший продуктовый магазин?", или отображать результаты в виде списка, карты или 3D-визуализации.
По словам авторов статьи, с новыми функциями Google Maps превращаются в платформу для создателей. Теперь бизнес может встраивать интерактивные карты в кампании, педагоги могут создавать увлекательные визуальные туры, СМИ могут интегрировать карты на основе проектов для улучшения истории.
"Для создателей контента и работы в медиа и сторителлинга это открывает новые возможности. Представьте себе интерактивную статью, где читатели исследуют карту города и просматривают данные в реальном времени, или увлекательную функцию, которая использует стилизованные карты для усиления рассказа бренда", — говорится в статье.
