Забудьте про Google Карти: чим додаток OsmAnd кращий за популярний сервіс

Google Maps є найпопулярнішим додатком для навігації на Android, однак для якісної роботи вимагає доступу до особистих даних. OsmAnd може стати безплатною та конфіденційною альтернативою.

Додаток доступний для Android та iOS, він працює не ідеально, але де в чому перевершує конкурента від Google. Своєю думкою в статті для сайту Make Use Of поділився оглядач Брайан Вулф.

OsmAnd — скорочена назва OpenStreetMap Automated Navigation Directions. Застосунок було запущено 2010 року як картографічне рішення з відкритим вихідним кодом, що надає офлайн-карти і покрокову навігацію з використанням безкоштовних і відкритих даних OpenStreetMap.

Найважливіша перевага OsmAnd — відсутність збору користувацьких даних. Завдяки цьому він забезпечує значно кращий контроль конфіденційності, ніж Google Карти. Крім того, OsmAnd має низку функцій, які зробили картографічні додатки дуже корисним для водіїв.

Відео дня

Сервіс створює докладні офлайн-карти, які можна зберегти на пристрої та використовувати без підключення до інтернету. Під час першого завантаження застосунок запропонує користувачеві завантажити мапу місця розташування, вибравши регіон зі списку або потрібну територію на карті. У Google Maps така функція теж є.

OsmAnd дає покрокові голосові підказки для водіїв автомобілів, велосипедистів і пішоходів, наприклад, яку смугу руху краще вибрати. Він також відображає назву вулиць, розрахунковий час прибуття, автоматично змінює маршрут і підтримує кілька проміжних зупинок.

Як і Google Карти, OsmAnd також пропонує докладні картографічні дані та накладення. Завдяки цьому можна переглядати карти різних форматів, включно з туристичними та топографічними.

У OsmAnd є платна версія, що відкриває пішохідні стежки і маршрути. "Google Карти" теж показують піші маршрути, але більше орієнтовані на міське середовище.

Кілька користувачів написали у відгуках, що OsmAnd додаток набагато краще, ніж Google Карти, відображає деталі карти в сільській місцевості та районах, віддалених від міської мережі.

OsmAnd також дає змогу імпортувати файли GPX і KML для створення користувацьких маршрутів. Ця функція особливо корисна для піших прогулянок і нестандартної навігації. У "Google Картах" такої функції немає, хоча існують сторонні рішення.

OsmAnd пропонує набагато більше інструментів налаштування, наприклад, змінювати розташування і розмір віджетів. Часто використовувані функції можна прив'язати до кнопок швидкого доступу на самій карті, що буває дуже зручно.

OsmAnd пропонує багато налаштувань Фото: Make Use Of

OsmAnd підтримує кілька профілів, щоб кілька людей могли використовувати один обліковий запис. Кожен профіль має індивідуальні налаштування, швидкі дії, макети меню і навіть офлайн-карти. Синхронізація через хмару дає змогу користувачам отримувати доступ до застосунку з різних пристроїв.

Завдяки відкритому вихідному коду можна ставити плагіни з додатковими функціями. Серед них — відображення місця розташування автомобіля під час паркування і додавання прогнозу погоди прямо на карту.

Перевершити "Google Карти" важко, адже вони надають інформацію про дорожню ситуацію в режимі реального часу, сповіщення про затори та звіти про інциденти, включно з аваріями, перекриттями доріг і ремонтними роботами. Сервіс також відображає набагато більше магазинів, готелів, заправних станцій та інших підприємств.

У листопаді"Google Карти" отримали нову функцію у вигляді ШІ-помічника Gemini. Він замінить Google Assistant, щоб зробити навігацію зручнішою.

Нещодавно стало відомо, що"Google Карти" отримали новий режим для економії заряду смартфонів. Поки що оновлення можуть отримати далеко не всі.