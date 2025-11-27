Google "Карти" навчилися економити заряд батареї смартфонів: хто зможе скористатися

У листопаді Google випустила оновлення для додаток "Google Карти", додавши новий режим енергозбереження для смартфонів Pixel 10.

Він дозволяє додатку працювати з функцією Always-On Display, знижуючи енергоспоживання. Тепер оновлення доступне більшій кількості користувачів, повідомляє видання Android Authority.

Як працюють Google Карти в новому режимі

Покрокова навігація в Google Картах може витрачати багато енергії, оскільки вимагає постійного доступу до GPS, мобільного інтернету і постійно увімкненого дисплея. Новий режим розв'язує проблему завдяки простому і лаконічному інтерфейсу, що відображає тільки необхідну інформацію, наприклад, попередження про наступний поворот.

Функція використовує нову можливість Android під назвою AOD Min Mode, яка дозволяє Google Картам працювати на Always-On Display, споживаючи мінімальну кількість енергії. Завдяки йому дисплей знижує яскравість, частоту оновлення та переходить у чорно-білий режим.

Google Карти отримали новий режим для енергозбереження Фото: Google

Це особливо ефективно на OLED-екранах, таких як Pixel 10, де чорні пікселі фактично відключаються. Як запевняє Google, завдяки нововведенню смартфони можуть продовжити час роботи в режимі навігатора до чотирьох годин.

Варто зазначити, що поки ця функція ексклюзивна для серії Pixel 10. Google поки не розкриває планів щодо її впровадження на старіші моделі Pixel або інші телефони Android.

Однак наразі режим енергозбереження працює лише для водіння і не підтримує навігацію для піших прогулянок, їзди на велосипеді чи громадського транспорту. Крім того, він не підтримує альбомну орієнтацію телефона, лише портретну.

Як увімкнути режим енергозбереження в "Google Картах":

відкрити Google Карти;

перейти в налаштування;

прокрутити до розділу "Навігація";

знайти розділ "Параметри водіння" для режиму енергозбереження.

Під час вибору маршруту також з'являється спливаюче вікно з поясненням функції, а натискання кнопки "Детальніше" переносить на ту саму сторінку налаштувань.

Налаштування режиму енергозбереження в Google Картах Фото: Android Police

Як активувати режим енергозбереження під час навігації:

запустити покрокову навігацію;

натиснути кнопку живлення, щоб вимкнути дисплей;

навігація буде продовжена в режимі енергозбереження на екрані блокування;

торкнутися екрана або знову натиснути кнопку живлення для вимкнення режиму.

Раніше Google анонсувала інші функції для "Google Карт". Масштабне оновлення отримають версії застосунку для iOS та Android.